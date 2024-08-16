https://ria.ru/20240816/volkhov-1966692886.html

Очистные сооружения в Волхове Ленинградской области будут реконструированы

Очистные сооружения в Волхове Ленинградской области будут реконструированы - РИА Новости, 16.08.2024

Очистные сооружения в Волхове Ленинградской области будут реконструированы

Очистные сооружения в Волхове Ленинградской области будут реконструированы, на эти цели из федерального бюджета выделено 500 миллионов рублей для первого этапа, РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:49

2024-08-16T20:49

2024-08-16T20:49

ленинградская область

общество

волхов

ленинградская область

россия

михаил мишустин

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Очистные сооружения в Волхове Ленинградской области будут реконструированы, на эти цели из федерального бюджета выделено 500 миллионов рублей для первого этапа, сообщает пресс-служба правительства региона. "Принято важное решение, которое повысит качество питьевой воды во всем Волхове. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В этом году мы должны заключить контракт и начать первый этап реконструкции", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Планируется, что будут проведены работы по замене устаревших сетей и оборудованию станций ультрафиолетового облучения воды, модернизации сооружений обеззараживания воды. Главная цель реконструкции- улучшить качество питьевой воды, которая поставляется жителям Волхова, а также социальным учреждениям и предприятиям города. Общая стоимость проекта, который будет реализовываться на условиях софинансирования с Ленинградской областью, составляет около 6,8 миллиарда рублей. В 2025–2027 годах средства, необходимые для его завершения, планируется направлять в рамках государственной программы "Обеспечение комфортным и доступным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", уточнили в правительстве Ленобласти. Также в Волхове идет строительство многоквартирных домов, куда должны переехать семьи по программе переселения из аварийного жилья. "Программа расселения очень мощная, большая с финансированием более 17 миллиардов рублей, причем две трети — это бюджет Ленинградской области и районов. Наша задача не просто расселить аварийное жилье, но и построить дома, где квартиры были бы сразу готовы к заселению, то есть под чистовую отделку", - сказал Дрозденко. Губернатор подытожил, что Волховский район есть во всех ключевых программах Ленобласти, работа по которым ведется, в задачи решаются.

https://ria.ru/20240807/rekonstruktsiya-1964767467.html

https://ria.ru/20240801/nagrady-1963504641.html

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ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, волхов, ленинградская область, россия, михаил мишустин, александр дрозденко