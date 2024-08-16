https://ria.ru/20240816/vedomstvo-1966702970.html

Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС

Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС - РИА Новости, 16.08.2024

Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС

ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, заявил РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:12

2024-08-16T22:12

2024-08-16T22:13

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запорожская аэс

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, заявил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Согласно полученной информации, противник может нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240816/udary-1966701661.html

днепропетровская область

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2024

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в мире, днепропетровская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины