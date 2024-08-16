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Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 16.08.2024 (обновлено: 22:13 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/vedomstvo-1966702970.html
Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС
Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС - РИА Новости, 16.08.2024
Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС
ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, заявил РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:12
2024-08-16T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, заявил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Согласно полученной информации, противник может нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240816/udary-1966701661.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС

Ведомство: ВСУ хотят атаковать Курскую и ЗАЭС бомбами с радиоактивным веществом

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, заявил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
«
"Согласно полученной информации, противник может нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Украина готовит удары по ядерным объектам России, рассказали военнопленные
Вчера, 21:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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