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Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС
Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС - РИА Новости, 16.08.2024
Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС
ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, заявил РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:12
2024-08-16T22:12
2024-08-16T22:13
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, заявил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Согласно полученной информации, противник может нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины", - сказал собеседник агентства.
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в мире, днепропетровская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС
Ведомство: ВСУ хотят атаковать Курскую и ЗАЭС бомбами с радиоактивным веществом