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В Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей могут пойти на выплаты ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
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07:49 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966522174.html
В Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей могут пойти на выплаты ВСУ
В Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей могут пойти на выплаты ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
В Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей могут пойти на выплаты ВСУ
Декабрьские зарплаты педагогов и врачей могут пойти на сентябрьские выплаты военным ВСУ, заявил украинский парламентарий Андрей Николенко. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:49
2024-08-16T07:49
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Декабрьские зарплаты педагогов и врачей могут пойти на сентябрьские выплаты военным ВСУ, заявил украинский парламентарий Андрей Николенко. Как заявлял 1 августа министр финансов Украины Сергей Марченко, источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов является вынужденным. Депутат Рады Ярослав Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, он, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук 18 июля сообщал, что кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов). "Зарплаты врачей или учителей за декабрь могут пойти для военных в сентябре", - приводит слова Николенко местное издание "Страна". По его словам, даже если в ближайшее время Рада примет законопроект о повышении налогов, это не значит, что прольется денежный дождь и госбюджет получит супермиллиарды. По его мнению, наоборот, рост налогов может привести к экономическому упадку. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
https://ria.ru/20240413/ukraine-1939858049.html
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украина, сша, киев, сергей марченко, александр устинов, вооруженные силы украины, g7, в мире
Украина, США, Киев, Сергей Марченко, Александр Устинов, Вооруженные силы Украины, G7, В мире
В Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей могут пойти на выплаты ВСУ

Депутат Рады Николенко: зарплаты учителей могут пойти в сентябре на выплаты ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Декабрьские зарплаты педагогов и врачей могут пойти на сентябрьские выплаты военным ВСУ, заявил украинский парламентарий Андрей Николенко.
Как заявлял 1 августа министр финансов Украины Сергей Марченко, источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов является вынужденным. Депутат Рады Ярослав Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, он, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук 18 июля сообщал, что кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов).
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"Зарплаты врачей или учителей за декабрь могут пойти для военных в сентябре", - приводит слова Николенко местное издание "Страна".
По его словам, даже если в ближайшее время Рада примет законопроект о повышении налогов, это не значит, что прольется денежный дождь и госбюджет получит супермиллиарды. По его мнению, наоборот, рост налогов может привести к экономическому упадку.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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