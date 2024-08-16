https://ria.ru/20240816/ukraina-1966522174.html
В Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей могут пойти на выплаты ВСУ
В Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей могут пойти на выплаты ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
В Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей могут пойти на выплаты ВСУ
Декабрьские зарплаты педагогов и врачей могут пойти на сентябрьские выплаты военным ВСУ, заявил украинский парламентарий Андрей Николенко. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:49
2024-08-16T07:49
2024-08-16T07:49
украина
сша
киев
сергей марченко
александр устинов
вооруженные силы украины
g7
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Декабрьские зарплаты педагогов и врачей могут пойти на сентябрьские выплаты военным ВСУ, заявил украинский парламентарий Андрей Николенко. Как заявлял 1 августа министр финансов Украины Сергей Марченко, источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов является вынужденным. Депутат Рады Ярослав Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, он, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук 18 июля сообщал, что кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов). "Зарплаты врачей или учителей за декабрь могут пойти для военных в сентябре", - приводит слова Николенко местное издание "Страна". По его словам, даже если в ближайшее время Рада примет законопроект о повышении налогов, это не значит, что прольется денежный дождь и госбюджет получит супермиллиарды. По его мнению, наоборот, рост налогов может привести к экономическому упадку. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
https://ria.ru/20240413/ukraine-1939858049.html
https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966451064.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, киев, сергей марченко, александр устинов, вооруженные силы украины, g7, в мире
Украина, США, Киев, Сергей Марченко, Александр Устинов, Вооруженные силы Украины, G7, В мире
В Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей могут пойти на выплаты ВСУ
Депутат Рады Николенко: зарплаты учителей могут пойти в сентябре на выплаты ВСУ