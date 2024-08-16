https://ria.ru/20240816/ukraina-1966520068.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.08.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:09
2024-08-16T07:09
2024-08-16T07:09
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области звучит почти четыре часа. В 6.20 мск тревогу объявили в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. В 6.46 тревога распространилась на Кировоградскую и Днепропетровскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу