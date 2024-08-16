Рейтинг@Mail.ru
Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 16.08.2024 (обновлено: 12:36 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/tramp-1966537478.html
Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос
Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос - РИА Новости, 16.08.2024
Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос
Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп опережает действующую вице-президента и возможного кандидата от... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:16
2024-08-16T12:36
в мире
сша
чикаго
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп опережает действующую вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалу Харрис на четыре процентных пункта, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. "Сорок девять процентов потенциальных избирателей в США проголосовали бы за Трампа, в то время как сорок пять процентов проголосовали бы за Харрис", — показывают результаты опроса. Кроме того, три процента респондентов ответили, что отдали бы свой голос другому кандидату, а еще два процента не определились с выбором. Опрос проводился 8, 11, 12, 13 и 14 августа среди 1885 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.При этом опрос, проведенный центром исследования общественного мнения при колледже Эмерсон, показал обратный результат. По данным этого исследования, именно Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта. Так, на грядущих выборах ровно 50% респондентов проголосовали бы за вице-президента, тогда как 46% отдали бы свой голос бывшему американскому лидеру. Этот опрос проводился с 12 по 14 августа среди 1000 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.Выборы президента США двухступенчатые. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает голоса всех выборщиков от штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате, всего их 538.Таким образом, поддержка большинства избирателей не гарантирует кандидату победу. На выборах в 2016 году Хиллари Клинтон набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп, но все равно проиграла, так как ее соперник победил по итогам подсчета голосов выборщиков — 306 против 232.Как писало агентство Reuters, хотя общенациональные опросы дают важные сигналы о поддержке американцами кандидатов, на баланс сил в коллегии выборщиков США в конечном счете влияют несколько ключевых штатов.Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240815/bajden-1966439869.html
https://ria.ru/20240815/tramp-1966477110.html
https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html
сша
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, чикаго, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос

Rasmussen Reports: Трамп опережает Харрис на четыре процента среди избирателей

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп опережает действующую вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалу Харрис на четыре процентных пункта, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports.
"Сорок девять процентов потенциальных избирателей в США проголосовали бы за Трампа, в то время как сорок пять процентов проголосовали бы за Харрис", — показывают результаты опроса.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
СМИ: Байден уверен, что смог бы победить Трампа
15 августа, 17:22
Кроме того, три процента респондентов ответили, что отдали бы свой голос другому кандидату, а еще два процента не определились с выбором.
Опрос проводился 8, 11, 12, 13 и 14 августа среди 1885 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.
При этом опрос, проведенный центром исследования общественного мнения при колледже Эмерсон, показал обратный результат. По данным этого исследования, именно Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта. Так, на грядущих выборах ровно 50% респондентов проголосовали бы за вице-президента, тогда как 46% отдали бы свой голос бывшему американскому лидеру. Этот опрос проводился с 12 по 14 августа среди 1000 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
СМИ: Трамп будет выступать на открытом воздухе за пуленепробиваемым стеклом
15 августа, 19:59
Выборы президента США двухступенчатые. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает голоса всех выборщиков от штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате, всего их 538.
Таким образом, поддержка большинства избирателей не гарантирует кандидату победу. На выборах в 2016 году Хиллари Клинтон набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп, но все равно проиграла, так как ее соперник победил по итогам подсчета голосов выборщиков — 306 против 232.
Как писало агентство Reuters, хотя общенациональные опросы дают важные сигналы о поддержке американцами кандидатов, на баланс сил в коллегии выборщиков США в конечном счете влияют несколько ключевых штатов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Трамп обвинил Харрис в копировании предвыборных обещаний
11 августа, 05:52
 
В миреСШАЧикагоДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала