https://ria.ru/20240816/tramp-1966537478.html
Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос
Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос - РИА Новости, 16.08.2024
Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос
Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп опережает действующую вице-президента и возможного кандидата от... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:16
2024-08-16T10:16
2024-08-16T12:36
в мире
сша
чикаго
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп опережает действующую вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалу Харрис на четыре процентных пункта, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. "Сорок девять процентов потенциальных избирателей в США проголосовали бы за Трампа, в то время как сорок пять процентов проголосовали бы за Харрис", — показывают результаты опроса. Кроме того, три процента респондентов ответили, что отдали бы свой голос другому кандидату, а еще два процента не определились с выбором. Опрос проводился 8, 11, 12, 13 и 14 августа среди 1885 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.При этом опрос, проведенный центром исследования общественного мнения при колледже Эмерсон, показал обратный результат. По данным этого исследования, именно Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта. Так, на грядущих выборах ровно 50% респондентов проголосовали бы за вице-президента, тогда как 46% отдали бы свой голос бывшему американскому лидеру. Этот опрос проводился с 12 по 14 августа среди 1000 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.Выборы президента США двухступенчатые. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает голоса всех выборщиков от штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате, всего их 538.Таким образом, поддержка большинства избирателей не гарантирует кандидату победу. На выборах в 2016 году Хиллари Клинтон набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп, но все равно проиграла, так как ее соперник победил по итогам подсчета голосов выборщиков — 306 против 232.Как писало агентство Reuters, хотя общенациональные опросы дают важные сигналы о поддержке американцами кандидатов, на баланс сил в коллегии выборщиков США в конечном счете влияют несколько ключевых штатов.Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240815/bajden-1966439869.html
https://ria.ru/20240815/tramp-1966477110.html
https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html
сша
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чикаго, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос
Rasmussen Reports: Трамп опережает Харрис на четыре процента среди избирателей
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп опережает действующую вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалу Харрис на четыре процентных пункта, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports.
"Сорок девять процентов потенциальных избирателей в США проголосовали бы за Трампа, в то время как сорок пять процентов проголосовали бы за Харрис", — показывают результаты опроса.
Кроме того, три процента респондентов ответили, что отдали бы свой голос другому кандидату, а еще два процента не определились с выбором.
Опрос проводился 8, 11, 12, 13 и 14 августа среди 1885 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.
При этом опрос, проведенный центром исследования общественного мнения при колледже Эмерсон, показал обратный результат. По данным этого исследования, именно Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта. Так, на грядущих выборах ровно 50% респондентов проголосовали бы за вице-президента, тогда как 46% отдали бы свой голос бывшему американскому лидеру. Этот опрос проводился с 12 по 14 августа среди 1000 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.
Выборы президента США двухступенчатые. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает голоса всех выборщиков от штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате, всего их 538.
Таким образом, поддержка большинства избирателей не гарантирует кандидату победу. На выборах в 2016 году Хиллари Клинтон
набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп, но все равно проиграла, так как ее соперник победил по итогам подсчета голосов выборщиков — 306 против 232.
Как писало агентство Reuters, хотя общенациональные опросы дают важные сигналы о поддержке американцами кандидатов, на баланс сил в коллегии выборщиков США в конечном счете влияют несколько ключевых штатов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.