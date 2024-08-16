https://ria.ru/20240816/tramp-1966537478.html

Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос

Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос - РИА Новости, 16.08.2024

Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп опережает действующую вице-президента и возможного кандидата от... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:16

2024-08-16T10:16

2024-08-16T12:36

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камала харрис

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп опережает действующую вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалу Харрис на четыре процентных пункта, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. "Сорок девять процентов потенциальных избирателей в США проголосовали бы за Трампа, в то время как сорок пять процентов проголосовали бы за Харрис", — показывают результаты опроса. Кроме того, три процента респондентов ответили, что отдали бы свой голос другому кандидату, а еще два процента не определились с выбором. Опрос проводился 8, 11, 12, 13 и 14 августа среди 1885 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.При этом опрос, проведенный центром исследования общественного мнения при колледже Эмерсон, показал обратный результат. По данным этого исследования, именно Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта. Так, на грядущих выборах ровно 50% респондентов проголосовали бы за вице-президента, тогда как 46% отдали бы свой голос бывшему американскому лидеру. Этот опрос проводился с 12 по 14 августа среди 1000 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.Выборы президента США двухступенчатые. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает голоса всех выборщиков от штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате, всего их 538.Таким образом, поддержка большинства избирателей не гарантирует кандидату победу. На выборах в 2016 году Хиллари Клинтон набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп, но все равно проиграла, так как ее соперник победил по итогам подсчета голосов выборщиков — 306 против 232.Как писало агентство Reuters, хотя общенациональные опросы дают важные сигналы о поддержке американцами кандидатов, на баланс сил в коллегии выборщиков США в конечном счете влияют несколько ключевых штатов.Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, чикаго, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024