https://ria.ru/20240816/su-24-1966682720.html
"Искандер-М" поразил украинский Су-24 в Днепропетровской области
"Искандер-М" поразил украинский Су-24 в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.08.2024
"Искандер-М" поразил украинский Су-24 в Днепропетровской области
Российские военнослужащие ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области, к которому крепили... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:35
2024-08-16T19:35
2024-08-16T19:51
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области, к которому крепили ракеты типа Storm Shadow, сообщили в Минобороны России."По стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG) был нанесен ракетный удар российским расчетом ОТРК "Искандер-М", - говорится в сообщении."В результате ракетного удара полностью был уничтожен бомбардировщик Су-24 ВСУ, а также авиационные средства поражения, подготовленные к подвесу на самолет", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что подготовка к боевому вылету бомбардировщика Су-24 на аэродроме ВСУ "Днепр" в Днепропетровской области была вскрыта российскими средствами разведки. В частности, украинский технический персонал подвешивал авиационные средства поражения к пилонам самолета.МО РФ также опубликовало кадры уничтожения Су-24.
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966619755.html
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"Искандер-М" поразил украинский Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области
"Искандер-М" поразил украинский Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны
2024-08-16T19:35
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днепропетровская область, су-24, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Су-24, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Искандер-М" поразил украинский Су-24 в Днепропетровской области
Минобороны: в Днепропетровской области "Искандером" сбит украинский Су-24