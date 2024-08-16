https://ria.ru/20240816/su-24-1966682720.html

"Искандер-М" поразил украинский Су-24 в Днепропетровской области

"Искандер-М" поразил украинский Су-24 в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.08.2024

"Искандер-М" поразил украинский Су-24 в Днепропетровской области

Российские военнослужащие ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области, к которому крепили... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:35

2024-08-16T19:35

2024-08-16T19:51

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днепропетровская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области, к которому крепили ракеты типа Storm Shadow, сообщили в Минобороны России."По стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG) был нанесен ракетный удар российским расчетом ОТРК "Искандер-М", - говорится в сообщении."В результате ракетного удара полностью был уничтожен бомбардировщик Су-24 ВСУ, а также авиационные средства поражения, подготовленные к подвесу на самолет", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что подготовка к боевому вылету бомбардировщика Су-24 на аэродроме ВСУ "Днепр" в Днепропетровской области была вскрыта российскими средствами разведки. В частности, украинский технический персонал подвешивал авиационные средства поражения к пилонам самолета.МО РФ также опубликовало кадры уничтожения Су-24.

https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966619755.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Искандер-М" поразил украинский Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области "Искандер-М" поразил украинский Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны 2024-08-16T19:35 true PT0M32S

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днепропетровская область, су-24, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)