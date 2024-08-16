https://ria.ru/20240816/stavropole-1966599993.html

Глава Ставрополья впервые провел заседание комиссии Госсовета по с/х

Глава Ставрополья впервые провел заседание комиссии Госсовета по с/х - РИА Новости, 16.08.2024

Глава Ставрополья впервые провел заседание комиссии Госсовета по с/х

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство", которое состоялось на площадке правительства Саратовской РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:18

2024-08-16T14:18

2024-08-16T14:18

ставропольский край

саратовская область

владимир владимиров

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Владимир Владимиров провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство", которое состоялось на площадке правительства Саратовской области, сообщает пресс-служба краевого правительства. В нем приняли участие представители регионов страны, научных учреждений, бизнес-сообщества. Владимиров был назначен председателем комиссии Указом президента РФ 22 июля текущего года. В пресс-службе напомнил, что в настоящее время Минсельхозом России ведется разработка нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он будет включать восемь федеральных проектов, которые будут способствовать комплексному развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности России. Ряд регионов представили свои дополнения к новому нацпроекту, которые в дальнейшем будут направлены в министерство сельского хозяйства РФ. Глава Ставрополья, в свою очередь, предложил дополнить новый нацпроект федеральным проектом "Борьба с опустыниванием и деградацией земель на фоне изменения климата". В частности, в его рамках предполагается поддержка лесных хозяйств в восстановлении, содержании и сохранении агролесомелиоративных насаждений. "Главная наша задача – это исполнение Указа президента РФ о национальных целях нашей страны, которые сегодня четко определили вектор развития сельского хозяйства. Это увеличение собственного производства и обеспечение продовольственной безопасности России. Чтобы увеличивать инвестиционный потенциал нашего сельского хозяйства, необходимо увеличивать экспорт и выходить на мировые рынки сельхозпродукции. Для этого нам необходимо развивать наш инструментарий – это и производство техники, и информационные технологии, и импортозамещение, являющееся основой для сохранения текущего уровня производства", – сказал губернатор, слова которого привели в пресс-службе. Ранее Владимиров поручил разработать программу по противодействию опустыниванию и сохранению плодородия почв, чтобы ответить на климатические вызовы в восточных территориях края. Они подвержены опустыниванию в связи с климатическими изменениями, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html

https://ria.ru/20240730/vodosnabzhenie-1963039200.html

саратовская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саратовская область, владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)