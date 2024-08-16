https://ria.ru/20240816/stavropole-1966599993.html
Глава Ставрополья впервые провел заседание комиссии Госсовета по с/х
Глава Ставрополья впервые провел заседание комиссии Госсовета по с/х - РИА Новости, 16.08.2024
Глава Ставрополья впервые провел заседание комиссии Госсовета по с/х
Губернатор Владимир Владимиров провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство", которое состоялось на площадке правительства Саратовской РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:18
2024-08-16T14:18
2024-08-16T14:18
ставропольский край
саратовская область
владимир владимиров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Владимир Владимиров провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство", которое состоялось на площадке правительства Саратовской области, сообщает пресс-служба краевого правительства. В нем приняли участие представители регионов страны, научных учреждений, бизнес-сообщества. Владимиров был назначен председателем комиссии Указом президента РФ 22 июля текущего года. В пресс-службе напомнил, что в настоящее время Минсельхозом России ведется разработка нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он будет включать восемь федеральных проектов, которые будут способствовать комплексному развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности России. Ряд регионов представили свои дополнения к новому нацпроекту, которые в дальнейшем будут направлены в министерство сельского хозяйства РФ. Глава Ставрополья, в свою очередь, предложил дополнить новый нацпроект федеральным проектом "Борьба с опустыниванием и деградацией земель на фоне изменения климата". В частности, в его рамках предполагается поддержка лесных хозяйств в восстановлении, содержании и сохранении агролесомелиоративных насаждений. "Главная наша задача – это исполнение Указа президента РФ о национальных целях нашей страны, которые сегодня четко определили вектор развития сельского хозяйства. Это увеличение собственного производства и обеспечение продовольственной безопасности России. Чтобы увеличивать инвестиционный потенциал нашего сельского хозяйства, необходимо увеличивать экспорт и выходить на мировые рынки сельхозпродукции. Для этого нам необходимо развивать наш инструментарий – это и производство техники, и информационные технологии, и импортозамещение, являющееся основой для сохранения текущего уровня производства", – сказал губернатор, слова которого привели в пресс-службе. Ранее Владимиров поручил разработать программу по противодействию опустыниванию и сохранению плодородия почв, чтобы ответить на климатические вызовы в восточных территориях края. Они подвержены опустыниванию в связи с климатическими изменениями, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html
https://ria.ru/20240730/vodosnabzhenie-1963039200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ставропольский край, Саратовская область, Владимир Владимиров, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Владимир Владимиров провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство", которое состоялось на площадке правительства Саратовской области, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В нем приняли участие представители регионов страны, научных учреждений, бизнес-сообщества. Владимиров был назначен председателем комиссии Указом президента РФ 22 июля текущего года.
В пресс-службе напомнил, что в настоящее время Минсельхозом
России ведется разработка нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он будет включать восемь федеральных проектов, которые будут способствовать комплексному развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности России. Ряд регионов представили свои дополнения к новому нацпроекту, которые в дальнейшем будут направлены в министерство сельского хозяйства РФ.
Глава Ставрополья, в свою очередь, предложил дополнить новый нацпроект федеральным проектом "Борьба с опустыниванием и деградацией земель на фоне изменения климата". В частности, в его рамках предполагается поддержка лесных хозяйств в восстановлении, содержании и сохранении агролесомелиоративных насаждений.
"Главная наша задача – это исполнение Указа президента РФ о национальных целях нашей страны, которые сегодня четко определили вектор развития сельского хозяйства. Это увеличение собственного производства и обеспечение продовольственной безопасности России. Чтобы увеличивать инвестиционный потенциал нашего сельского хозяйства, необходимо увеличивать экспорт и выходить на мировые рынки сельхозпродукции. Для этого нам необходимо развивать наш инструментарий – это и производство техники, и информационные технологии, и импортозамещение, являющееся основой для сохранения текущего уровня производства", – сказал губернатор, слова которого привели в пресс-службе.
Ранее Владимиров поручил разработать программу по противодействию опустыниванию и сохранению плодородия почв, чтобы ответить на климатические вызовы в восточных территориях края. Они подвержены опустыниванию в связи с климатическими изменениями, добавили в пресс-службе.