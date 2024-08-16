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Более 150 сельских дорог Ивановской области отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 16.08.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
10:58 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/remont-1966543418.html
Более 150 сельских дорог Ивановской области отремонтируют в 2024 году
Более 150 сельских дорог Ивановской области отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 16.08.2024
Более 150 сельских дорог Ивановской области отремонтируют в 2024 году
В план ремонта этого года в Ивановской области включено 210 участков местных дорог, более 150 из них – сельские дороги, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:58
2024-08-16T10:58
ивановская область
ивановская область
гаврилово-посадский район
станислав воскресенский
автомобильные дороги
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В план ремонта этого года в Ивановской области включено 210 участков местных дорог, более 150 из них – сельские дороги, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работы проводятся по поручению губернатора Станислава Воскресенского. "С 2020 года финансирование дорожных работ муниципалитетов возросло в 2,5 раза, и этот уровень сохраняется. Для жителей сельской местности важно, чтобы дороги в их населенных пунктах обеспечивали доступность медицинских услуг, образования, занятости. Поэтому в текущем году приведем в нормативное состояние более 33 километров сельских дорог с щебеночным покрытием", - сообщил член правительства Ивановской области - директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, его слова приводит пресс-служба. Так, в Пучежском районе в этом дорожном сезоне отремонтировали три участка дорог в щебне в деревне Затеиха на улице Лесная и переулке Лухский, а также в селе Илья-Высоково в переулке Безымянный. Также провели отсыпку щебнем и привели в порядок дороги на подъездах к деревням Слиньково, Копосиха и Мехово. В Гаврилово-Посадском районе провели работы по выравниванию дорожного полотна с использованием щебня на участках общей длиной более трех километров: улицы Новая Гора в селе Ярышево, Советская и Вокзальная в селе Иваньковский, а также дороги в селах Лобцово, Шипово-Слободка, Владычино и Дубенки. В селе Холуй Южского района произвели отсыпку щебнем улиц Л. Толстого, Пионерская, 2-я Набережная, Северная и переулка Первомайский. Кроме того, до конца дорожно-строительного сезона щебеночное покрытие появится более чем на 3 километрах улиц в селе Ногино, деревнях Кренево, Пеньки, Васильевское Приволжского района и на 1,5 километрах сельских дорог Вичугского района. В восьми районах (Савинском, Тейковском, Комсомольском, Фурмановском, Лухском, Вичугском, Юрьевецком, Заволжском) ремонтные работы на местных дорогах - в стадии завершения, еще в 13 муниципалитетах техническая готовность объектов составляет более 40%.
https://ria.ru/20240813/restavriratsiya-1966002670.html
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ивановская область, гаврилово-посадский район, станислав воскресенский, автомобильные дороги
Ивановская область, Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, Станислав Воскресенский, Автомобильные дороги

Более 150 сельских дорог Ивановской области отремонтируют в 2024 году

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В план ремонта этого года в Ивановской области включено 210 участков местных дорог, более 150 из них – сельские дороги, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы проводятся по поручению губернатора Станислава Воскресенского.
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13 августа, 18:02
"С 2020 года финансирование дорожных работ муниципалитетов возросло в 2,5 раза, и этот уровень сохраняется. Для жителей сельской местности важно, чтобы дороги в их населенных пунктах обеспечивали доступность медицинских услуг, образования, занятости. Поэтому в текущем году приведем в нормативное состояние более 33 километров сельских дорог с щебеночным покрытием", - сообщил член правительства Ивановской области - директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, его слова приводит пресс-служба.
Так, в Пучежском районе в этом дорожном сезоне отремонтировали три участка дорог в щебне в деревне Затеиха на улице Лесная и переулке Лухский, а также в селе Илья-Высоково в переулке Безымянный. Также провели отсыпку щебнем и привели в порядок дороги на подъездах к деревням Слиньково, Копосиха и Мехово. В Гаврилово-Посадском районе провели работы по выравниванию дорожного полотна с использованием щебня на участках общей длиной более трех километров: улицы Новая Гора в селе Ярышево, Советская и Вокзальная в селе Иваньковский, а также дороги в селах Лобцово, Шипово-Слободка, Владычино и Дубенки. В селе Холуй Южского района произвели отсыпку щебнем улиц Л. Толстого, Пионерская, 2-я Набережная, Северная и переулка Первомайский.
Кроме того, до конца дорожно-строительного сезона щебеночное покрытие появится более чем на 3 километрах улиц в селе Ногино, деревнях Кренево, Пеньки, Васильевское Приволжского района и на 1,5 километрах сельских дорог Вичугского района.
В восьми районах (Савинском, Тейковском, Комсомольском, Фурмановском, Лухском, Вичугском, Юрьевецком, Заволжском) ремонтные работы на местных дорогах - в стадии завершения, еще в 13 муниципалитетах техническая готовность объектов составляет более 40%.
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Ивановская областьИвановская областьГаврилово-Посадский районСтанислав ВоскресенскийАвтомобильные дороги
 
 
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