https://ria.ru/20240816/punkty-1966621667.html
Для жителей Курской области организовали ПВР в поездах
Для жителей Курской области организовали ПВР в поездах - РИА Новости, 16.08.2024
Для жителей Курской области организовали ПВР в поездах
Пункты временного размещения (ПВР) организованы в железнодорожных поездах для 2,4 тысячи жителей Курской области, сообщил журналистам министр транспорта РФ... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:40
2024-08-16T15:40
2024-08-16T15:40
специальная военная операция на украине
россия
курская область
волгоград
роман старовойт
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965676318_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_60b33166daa6d230e15d5afa57a19903.jpg
ВОЛГОГРАД, 16 авг - РИА. Пункты временного размещения (ПВР) организованы в железнодорожных поездах для 2,4 тысячи жителей Курской области, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Были предоставлены дополнительные железнодорожные составы, в том числе для размещения временно перемещенных лиц (из Курской области - ред.), на 2,4 тысячи человек", - сказал Старовойт. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/mitropolit-1966607279.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
россия
курская область
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965676318_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_ebb52adf6411cf5ec5d35ca0c3bfcdc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, волгоград, роман старовойт, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Волгоград, Роман Старовойт, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Для жителей Курской области организовали ПВР в поездах
Старовойт: ПВР организованы в поездах для 2,4 тысячи жителей Курской области