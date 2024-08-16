https://ria.ru/20240816/punkty-1966621667.html

Для жителей Курской области организовали ПВР в поездах

Для жителей Курской области организовали ПВР в поездах - РИА Новости, 16.08.2024

Для жителей Курской области организовали ПВР в поездах

Пункты временного размещения (ПВР) организованы в железнодорожных поездах для 2,4 тысячи жителей Курской области, сообщил журналистам министр транспорта РФ... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:40

2024-08-16T15:40

2024-08-16T15:40

специальная военная операция на украине

россия

курская область

волгоград

роман старовойт

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ВОЛГОГРАД, 16 авг - РИА. Пункты временного размещения (ПВР) организованы в железнодорожных поездах для 2,4 тысячи жителей Курской области, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Были предоставлены дополнительные железнодорожные составы, в том числе для размещения временно перемещенных лиц (из Курской области - ред.), на 2,4 тысячи человек", - сказал Старовойт. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/mitropolit-1966607279.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, волгоград, роман старовойт, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины