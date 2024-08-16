https://ria.ru/20240816/prilepin-1966609787.html

В суд поступило дело о покушении на писателя Прилепина

В суд поступило дело о покушении на писателя Прилепина - РИА Новости, 16.08.2024

В суд поступило дело о покушении на писателя Прилепина

Во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Пермякова о покушении на... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:52

2024-08-16T14:52

2024-08-16T14:58

происшествия

россия

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Пермякова о покушении на писателя, политического деятеля Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде."Дело зарегистрировано судом 16 августа", - рассказал собеседник агентства.Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 году сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению террористического акта.Пермяков прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина.Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

https://ria.ru/20240704/prilepin-1957354353.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964843667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина