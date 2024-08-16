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В суд поступило дело о покушении на писателя Прилепина - РИА Новости, 16.08.2024
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14:52 16.08.2024 (обновлено: 14:58 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/prilepin-1966609787.html
В суд поступило дело о покушении на писателя Прилепина
В суд поступило дело о покушении на писателя Прилепина - РИА Новости, 16.08.2024
В суд поступило дело о покушении на писателя Прилепина
Во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Пермякова о покушении на... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:52
2024-08-16T14:58
происшествия
россия
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Пермякова о покушении на писателя, политического деятеля Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде."Дело зарегистрировано судом 16 августа", - рассказал собеседник агентства.Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 году сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению террористического акта.Пермяков прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина.Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
https://ria.ru/20240704/prilepin-1957354353.html
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964843667.html
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происшествия, россия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Россия, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В суд поступило дело о покушении на писателя Прилепина

В военный суд поступило дело о покушении на писателя Прилепина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Пермякова о покушении на писателя, политического деятеля Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело зарегистрировано судом 16 августа", - рассказал собеседник агентства.
Политический деятель Захар Прилепин и российские пранкеры Вован и Лексус после получения госнаград в Кремле. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Захар Прилепин получил орден Мужества
4 июля, 13:17
Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 году сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению террористического акта.
Пермяков прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина.
Тележурналист ВГТРК, координатор Русской гуманитарной миссии в Сирии Евгений Поддубный на открытии выставки Cирия. Фотохроники войны в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного
8 августа, 10:07
Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении
29 июля, 14:43
 
ПроисшествияРоссияЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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