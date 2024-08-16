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В Петербурге спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля - РИА Новости, 16.08.2024
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19:42 16.08.2024 (обновлено: 20:12 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/peterburg-1966683589.html
В Петербурге спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля
В Петербурге спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля - РИА Новости, 16.08.2024
В Петербурге спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля
Сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге вызволили из-под капота автомобиля котенка, который застрял в моторном отсеке, сообщило ведомство. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:42
2024-08-16T20:12
хорошие новости
происшествия
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге вызволили из-под капота автомобиля котенка, который застрял в моторном отсеке, сообщило ведомство.&quot;Получив разрешение от собственника автомобиля, сотрудники Госавтоинспекции осмотрели автомобиль и выяснили, что котенок застрял в моторном отсеке. Один из полицейских аккуратно достал малыша&quot;, — рассказали в Госавтоинспекции.В пятницу днем на углу Баскова переулка и улицы Короленко дорожные инспекторы заметили автомобиль, на котором была оставлена записка о котенке под капотом. Связавшись с владелицей машины, которая не пользовалась ей больше двух суток, полицейские получили от женщины разрешение на спасательную операцию.Неравнодушные очевидцы спасения животного забрали котенка к себе, имя ему пока не дали.
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происшествия, авто, санкт-петербург
Хорошие новости, Происшествия, Авто, Санкт-Петербург
В Петербурге спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля

В Петербурге спасли котенка, который застрял в моторном отсеке автомобиля

© Фото : Госавтоинспекция по г. СПб и ЛОСотрудники петербургской Госавтоинспекции спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля
Сотрудники петербургской Госавтоинспекции спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция по г. СПб и ЛО
Сотрудники петербургской Госавтоинспекции спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге вызволили из-под капота автомобиля котенка, который застрял в моторном отсеке, сообщило ведомство.
«

"Получив разрешение от собственника автомобиля, сотрудники Госавтоинспекции осмотрели автомобиль и выяснили, что котенок застрял в моторном отсеке. Один из полицейских аккуратно достал малыша", — рассказали в Госавтоинспекции.

В пятницу днем на углу Баскова переулка и улицы Короленко дорожные инспекторы заметили автомобиль, на котором была оставлена записка о котенке под капотом. Связавшись с владелицей машины, которая не пользовалась ей больше двух суток, полицейские получили от женщины разрешение на спасательную операцию.
Неравнодушные очевидцы спасения животного забрали котенка к себе, имя ему пока не дали.
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