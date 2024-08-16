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Марочко: ВСУ посылают медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:37 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/marochko-1966521269.html
Марочко: ВСУ посылают медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении
Марочко: ВСУ посылают медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении - РИА Новости, 16.08.2024
Марочко: ВСУ посылают медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении
Киев перебрасывает медиков из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на курском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:37
2024-08-16T07:37
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
в мире
курская область
андрей марочко
владимир путин
валерий герасимов
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Киев перебрасывает медиков из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на курском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Внештатных медиков подразделений, находящихся в Харьковской области, а также волонтерские организации, оказывающие медицинскую помощь украинским боевикам (в том числе международные), начали перебрасывать для помощи медицинским работникам подразделений, дислоцирующихся в Сумской области", - сообщил Марочко агентству. Он отметил, что зафиксировано сворачивание некоторых полевых госпиталей, в которых стабилизировали состояние и оказывали первую медицинскую помощь военнослужащим ВСУ, получившим ранения на передовой в Харьковской области. "Данный факт вероятнее всего связан с превышением расчетных данных безвозвратных и санитарных потерь при планировании украинским командованием операции в Курской области. Следует отметить, что это негативно скажется на ситуации с безвозвратными потерями для боевиков 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, и 36-й бригады морской пехоты вооруженных формирований Украины", - отметил Марочко. О потерях в этих бригадах ВСУ ранее неоднократно сообщало Минобороны. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/kurskaya_oblast-1966518594.html
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россия, харьковская область, в мире, курская область, андрей марочко, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, В мире, Курская область, Андрей Марочко, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Марочко: ВСУ посылают медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении

Марочко: Киев перебрасывает медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Киев перебрасывает медиков из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на курском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Внештатных медиков подразделений, находящихся в Харьковской области, а также волонтерские организации, оказывающие медицинскую помощь украинским боевикам (в том числе международные), начали перебрасывать для помощи медицинским работникам подразделений, дислоцирующихся в Сумской области", - сообщил Марочко агентству.
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Он отметил, что зафиксировано сворачивание некоторых полевых госпиталей, в которых стабилизировали состояние и оказывали первую медицинскую помощь военнослужащим ВСУ, получившим ранения на передовой в Харьковской области.
"Данный факт вероятнее всего связан с превышением расчетных данных безвозвратных и санитарных потерь при планировании украинским командованием операции в Курской области. Следует отметить, что это негативно скажется на ситуации с безвозвратными потерями для боевиков 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, и 36-й бригады морской пехоты вооруженных формирований Украины", - отметил Марочко.
О потерях в этих бригадах ВСУ ранее неоднократно сообщало Минобороны.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВ миреКурская областьАндрей МарочкоВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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