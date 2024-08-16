Харрис заявила, что хочет запретить взвинчивание цен на продукты
Харрис намерена впервые в истории США ввести запрет на завышение цен на продукты
© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила в пятницу, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории США" федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции.
Цены на продукты в США начали существенно расти с 2021 года, то есть уже при администрации нынешнего президента Джо Байдена, чьим вице-президентом является Харрис. В августе 2022 года было зафиксировано рекордное с 1979 года повышение - на 13,5% в годовом исчислении. Несмотря на снижение инфляции в некоторых потребительских категориях этим летом, медленный рост цен продолжился, достигнув 2,2% в июле в годовом исчислении.
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"Я буду работать над принятием первого в истории федерального запрета на взвинчивание цен на продукты питания. Мой план будет включать новые штрафы для оппортунистских компаний, которые пользуются кризисами и нарушают правила, и мы будем поддерживать небольшие пищевые предприятия, которые пытаются играть по правилам и продвигаться вперед", - заявила Харрис во время своей речи по экономической повестке ее предвыборной кампании.
Вице-президент утверждает при этом, что экономический план ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа якобы может обойтись домашним хозяйствам почти в 4 тысячи долларов в год за счет повышения налогов на многие потребительские категории.
"Моя администрация предоставит людям, покупающим жилье впервые, 25 тысяч долларов, чтобы помочь с первоначальным взносом за новый дом... Но вот что сделает Дональд Трамп, если его "проект 2025" будет реализован: добавит около 1200 долларов в год к типичной американской ипотеке", - заявила Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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