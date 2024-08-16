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Харрис заявила, что хочет запретить взвинчивание цен на продукты - РИА Новости, 16.08.2024
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23:22 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/kharris-1966709693.html
Харрис заявила, что хочет запретить взвинчивание цен на продукты
Харрис заявила, что хочет запретить взвинчивание цен на продукты - РИА Новости, 16.08.2024
Харрис заявила, что хочет запретить взвинчивание цен на продукты
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила в пятницу, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории США"... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T23:22
2024-08-16T23:22
сша
чикаго
камала харрис
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила в пятницу, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории США" федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Цены на продукты в США начали существенно расти с 2021 года, то есть уже при администрации нынешнего президента Джо Байдена, чьим вице-президентом является Харрис. В августе 2022 года было зафиксировано рекордное с 1979 года повышение - на 13,5% в годовом исчислении. Несмотря на снижение инфляции в некоторых потребительских категориях этим летом, медленный рост цен продолжился, достигнув 2,2% в июле в годовом исчислении. "Я буду работать над принятием первого в истории федерального запрета на взвинчивание цен на продукты питания. Мой план будет включать новые штрафы для оппортунистских компаний, которые пользуются кризисами и нарушают правила, и мы будем поддерживать небольшие пищевые предприятия, которые пытаются играть по правилам и продвигаться вперед", - заявила Харрис во время своей речи по экономической повестке ее предвыборной кампании. Вице-президент утверждает при этом, что экономический план ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа якобы может обойтись домашним хозяйствам почти в 4 тысячи долларов в год за счет повышения налогов на многие потребительские категории. "Моя администрация предоставит людям, покупающим жилье впервые, 25 тысяч долларов, чтобы помочь с первоначальным взносом за новый дом... Но вот что сделает Дональд Трамп, если его "проект 2025" будет реализован: добавит около 1200 долларов в год к типичной американской ипотеке", - заявила Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html
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сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
США, Чикаго, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Харрис заявила, что хочет запретить взвинчивание цен на продукты

Харрис намерена впервые в истории США ввести запрет на завышение цен на продукты

© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила в пятницу, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории США" федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции.
Цены на продукты в США начали существенно расти с 2021 года, то есть уже при администрации нынешнего президента Джо Байдена, чьим вице-президентом является Харрис. В августе 2022 года было зафиксировано рекордное с 1979 года повышение - на 13,5% в годовом исчислении. Несмотря на снижение инфляции в некоторых потребительских категориях этим летом, медленный рост цен продолжился, достигнув 2,2% в июле в годовом исчислении.
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"Я буду работать над принятием первого в истории федерального запрета на взвинчивание цен на продукты питания. Мой план будет включать новые штрафы для оппортунистских компаний, которые пользуются кризисами и нарушают правила, и мы будем поддерживать небольшие пищевые предприятия, которые пытаются играть по правилам и продвигаться вперед", - заявила Харрис во время своей речи по экономической повестке ее предвыборной кампании.
Вице-президент утверждает при этом, что экономический план ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа якобы может обойтись домашним хозяйствам почти в 4 тысячи долларов в год за счет повышения налогов на многие потребительские категории.
"Моя администрация предоставит людям, покупающим жилье впервые, 25 тысяч долларов, чтобы помочь с первоначальным взносом за новый дом... Но вот что сделает Дональд Трамп, если его "проект 2025" будет реализован: добавит около 1200 долларов в год к типичной американской ипотеке", - заявила Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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