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Минобороны опубликовало кадры уничтожения еще одной позиции ЗРК Рatriot - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:32 16.08.2024 (обновлено: 00:51 17.08.2024)
https://ria.ru/20240816/kadry-1966710389.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения еще одной позиции ЗРК Рatriot
Минобороны опубликовало кадры уничтожения еще одной позиции ЗРК Рatriot - РИА Новости, 17.08.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтожения еще одной позиции ЗРК Рatriot
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения на позиции двух украинских пусковых установок ЗРК Patriot и РЛС в Днепропетровской области. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-16T23:32
2024-08-17T00:51
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения на позиции двух украинских пусковых установок ЗРК Patriot и РЛС в Днепропетровской области.Как уточнили в ведомстве, позицию дивизиона Patriot разведка выявила возле населенного пункта Любимовка в Днепропетровской области. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес по ней удар.В результате ракетного полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65.Ранее в пятницу Минобороны показало видео поражения другой позиции ЗРК Patriot в районе населенного пункта Желобок в Днепропетровской области. В результате удара полностью уничтожены две пусковые установки комплекса и радиолокационная станция AN/MPQ-65.
https://ria.ru/20240816/mid-1966708570.html
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россия, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, В мире
Минобороны опубликовало кадры уничтожения еще одной позиции ЗРК Рatriot

МО показало кадры уничтожения еще одной позиции ЗРК Рatriot под Днепропетровском

© Фото : Министерство обороны РФКадр уничтожения на позиции двух украинских пусковых установок ЗРК Patriot и РЛС в Днепропетровской области
Кадр уничтожения на позиции двух украинских пусковых установок ЗРК Patriot и РЛС в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Кадр уничтожения на позиции двух украинских пусковых установок ЗРК Patriot и РЛС в Днепропетровской области
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения на позиции двух украинских пусковых установок ЗРК Patriot и РЛС в Днепропетровской области.
Как уточнили в ведомстве, позицию дивизиона Patriot разведка выявила возле населенного пункта Любимовка в Днепропетровской области. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес по ней удар.
В результате ракетного полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65.
Ранее в пятницу Минобороны показало видео поражения другой позиции ЗРК Patriot в районе населенного пункта Желобок в Днепропетровской области. В результате удара полностью уничтожены две пусковые установки комплекса и радиолокационная станция AN/MPQ-65.
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