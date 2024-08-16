https://ria.ru/20240816/kadry-1966710389.html

Минобороны опубликовало кадры уничтожения еще одной позиции ЗРК Рatriot

Минобороны опубликовало кадры уничтожения еще одной позиции ЗРК Рatriot - РИА Новости, 17.08.2024

Минобороны опубликовало кадры уничтожения еще одной позиции ЗРК Рatriot

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения на позиции двух украинских пусковых установок ЗРК Patriot и РЛС в Днепропетровской области. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-16T23:32

2024-08-16T23:32

2024-08-17T00:51

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения на позиции двух украинских пусковых установок ЗРК Patriot и РЛС в Днепропетровской области.Как уточнили в ведомстве, позицию дивизиона Patriot разведка выявила возле населенного пункта Любимовка в Днепропетровской области. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес по ней удар.В результате ракетного полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65.Ранее в пятницу Минобороны показало видео поражения другой позиции ЗРК Patriot в районе населенного пункта Желобок в Днепропетровской области. В результате удара полностью уничтожены две пусковые установки комплекса и радиолокационная станция AN/MPQ-65.

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россия, днепропетровская область, в мире