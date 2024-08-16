https://ria.ru/20240816/forma-1966506847.html

В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах триколора

В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах триколора - РИА Новости, 16.08.2024

В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах триколора

В российских школах необходимо ввести единую спортивную форму с использованием цветов флага России, соответствующее предложение будет направлено Минспорту и... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T01:20

2024-08-16T01:20

2024-08-16T01:20

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госдума рф

михаил дегтярев

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В российских школах необходимо ввести единую спортивную форму с использованием цветов флага России, соответствующее предложение будет направлено Минспорту и Минпросвещения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. "Необходимо унифицировать и спортивную форму для школьных уроков физкультуры. Здесь разумным представляется обязать школы выбирать форму из трех цветов – белого, синего, красного. Это цвета нашего флага", - сообщил депутат. Он уточнил, что на футболках или майках обязательно присутствие герба России. "Таким образом мы еще раз подчеркнем тот факт, что все мы - россияне, а еще уравняем всех учеников, устраним "гонку моды", когда одни ребята покупают дорогущие кроссовки и стараются выделиться, а другие не могут себе этого позволить", - отметил Колунов. По его словам, введение единой формы уравняет школьников и внесет патриотические черты. Колунов добавил, что в скором времени направит соответствующее предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.

https://ria.ru/20240815/milony-1966357042.html

https://ria.ru/20240411/shkola-1939394009.html

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россия, сергей кравцов, госдума рф, михаил дегтярев, общество