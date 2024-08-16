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В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах триколора - РИА Новости, 16.08.2024
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01:20 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/forma-1966506847.html
В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах триколора
В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах триколора - РИА Новости, 16.08.2024
В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах триколора
В российских школах необходимо ввести единую спортивную форму с использованием цветов флага России, соответствующее предложение будет направлено Минспорту и... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T01:20
2024-08-16T01:20
россия
сергей кравцов
госдума рф
михаил дегтярев
общество
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В российских школах необходимо ввести единую спортивную форму с использованием цветов флага России, соответствующее предложение будет направлено Минспорту и Минпросвещения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. "Необходимо унифицировать и спортивную форму для школьных уроков физкультуры. Здесь разумным представляется обязать школы выбирать форму из трех цветов – белого, синего, красного. Это цвета нашего флага", - сообщил депутат. Он уточнил, что на футболках или майках обязательно присутствие герба России. "Таким образом мы еще раз подчеркнем тот факт, что все мы - россияне, а еще уравняем всех учеников, устраним "гонку моды", когда одни ребята покупают дорогущие кроссовки и стараются выделиться, а другие не могут себе этого позволить", - отметил Колунов. По его словам, введение единой формы уравняет школьников и внесет патриотические черты. Колунов добавил, что в скором времени направит соответствующее предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.
https://ria.ru/20240815/milony-1966357042.html
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россия, сергей кравцов, госдума рф, михаил дегтярев, общество
Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Михаил Дегтярев, Общество
В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах триколора

В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму в цветах триколора

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В российских школах необходимо ввести единую спортивную форму с использованием цветов флага России, соответствующее предложение будет направлено Минспорту и Минпросвещения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
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"Необходимо унифицировать и спортивную форму для школьных уроков физкультуры. Здесь разумным представляется обязать школы выбирать форму из трех цветов – белого, синего, красного. Это цвета нашего флага", - сообщил депутат.
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Он уточнил, что на футболках или майках обязательно присутствие герба России.
"Таким образом мы еще раз подчеркнем тот факт, что все мы - россияне, а еще уравняем всех учеников, устраним "гонку моды", когда одни ребята покупают дорогущие кроссовки и стараются выделиться, а другие не могут себе этого позволить", - отметил Колунов.
По его словам, введение единой формы уравняет школьников и внесет патриотические черты.
Колунов добавил, что в скором времени направит соответствующее предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.
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