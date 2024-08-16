https://ria.ru/20240816/dzhonson-1966698643.html

Борис Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России

Борис Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России - РИА Новости, 16.08.2024

Борис Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после нападения Украины на Курскую область призвал разрешить Киеву бить западным оружием по целям на... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:34

2024-08-16T21:34

2024-08-16T21:34

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после нападения Украины на Курскую область призвал разрешить Киеву бить западным оружием по целям на территории России, чтобы "завершить работу". Джонсон назвал нападение Украины на Курскую область "лучшими новостями за долгое время". Однако вместе с этим он признал успех российских войск в Донбассе, где РФ использует планирующие бомбы. "Единственный способ остановить (российские – ред.) планирующие бомбы – это ударить по авиабазам, которые используют самолеты РФ. А единственный способ ударить по этим базам – использовать западное оборудование, которое у них (украинцев – ред.) уже есть. Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет – так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?" - написал Джонсон в колонке для газеты Daily Mail. По словам экс-премьера, украинские военные не могли должным образом дать отпор, потому что Запад "заставлял их бороться с одной рукой, связанной за спиной". На этом фоне политик призвал "покончить с задержками и полумерами" в вопросе поддержки Украины и дать Киеву необходимые средства, "чтобы завершить работу". Джонсон уточнил, что под этим он имеет в виду "полноценное разрешение использовать инструменты, которые мы (Запад – ред.) им уже дали". Помимо этого, Джонсон отверг утверждения о том, что британские ракеты Storm Shadow могут быть использованы на территории РФ только с разрешения Франции. Ранее газета Telegraph сообщила, что такие вопросы, помимо Британии, касаются еще двух стран. "Я могу заверить читателей, что это полная чушь… Это оружие Великобритании, оплаченное британскими налогоплательщиками, и мы должны иметь смелость решать, как его можно использовать", - заявил бывший глава британского правительства. Таким образом Джонсон призвал Великобританию "проявить лидерство" в вопросе ударов западным оружием по России и выразил уверенность, что остальные последуют этому примеру. Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года - тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/mera-1966635260.html

https://ria.ru/20240816/kanada-1966535574.html

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

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