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СМИ рассказали о новых подробностях дела арестованного сенатора Савельева - РИА Новости, 16.08.2024
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10:44 16.08.2024 (обновлено: 15:16 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/delo-1966541683.html
СМИ рассказали о новых подробностях дела арестованного сенатора Савельева
СМИ рассказали о новых подробностях дела арестованного сенатора Савельева - РИА Новости, 16.08.2024
СМИ рассказали о новых подробностях дела арестованного сенатора Савельева
Бывший партнер сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева Сирин Бадрутдинов попросил в Следственном комитете проверить арестованного политика на растрату,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:44
2024-08-16T15:16
происшествия
жилье
тульская область
москва
россия
александр бастрыкин
дмитрий савельев
игорь краснов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший партнер сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева Сирин Бадрутдинов попросил в Следственном комитете проверить арестованного политика на растрату, сообщает "Коммерсант".Как указали авторы статьи, Бадрутдинов сейчас сам находится под следствием по уголовному делу о растрате денежных средств строительной компании ООО "Спецстройсервис". В письме на имя председателя СКР Александра Бастрыкина он утверждает, что Савельев был одним из собственников предприятия."Из материалов дела о растрате следует, что средства, которые выводились из ООО, получали структуры, связанные с парламентарием. Участие в бизнесе господина Савельева может стать основанием для конфискации его активов", — говорится в материале.Бадрутдинов также утверждает, что политик в 2017-2018 годах угрожал расправой и требовал переводить ему деньги со счетов строительной компании.Басманный суд Москвы 2 августа арестовал Савельева, обвиняемого в организации приготовления убийства. Заседание проходило в закрытом режиме, сенатор свою вину не признал.Задержали его после того, как в Совфед с представлением о лишении сенатора неприкосновенности обратился генпрокурор России Игорь Краснов. Как сообщил РИА Новости глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
https://ria.ru/20240804/figurant-1963971929.html
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происшествия, жилье, тульская область, москва, россия, александр бастрыкин, дмитрий савельев, игорь краснов, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Тульская область, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Дмитрий Савельев, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
СМИ рассказали о новых подробностях дела арестованного сенатора Савельева

"Ъ": экс-партнер сенатора Савельева попросил СК проверить его на растрату

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший партнер сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева Сирин Бадрутдинов попросил в Следственном комитете проверить арестованного политика на растрату, сообщает "Коммерсант".
Как указали авторы статьи, Бадрутдинов сейчас сам находится под следствием по уголовному делу о растрате денежных средств строительной компании ООО "Спецстройсервис". В письме на имя председателя СКР Александра Бастрыкина он утверждает, что Савельев был одним из собственников предприятия.
«
"Из материалов дела о растрате следует, что средства, которые выводились из ООО, получали структуры, связанные с парламентарием. Участие в бизнесе господина Савельева может стать основанием для конфискации его активов", — говорится в материале.
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Бадрутдинов также утверждает, что политик в 2017-2018 годах угрожал расправой и требовал переводить ему деньги со счетов строительной компании.
Басманный суд Москвы 2 августа арестовал Савельева, обвиняемого в организации приготовления убийства. Заседание проходило в закрытом режиме, сенатор свою вину не признал.
Задержали его после того, как в Совфед с представлением о лишении сенатора неприкосновенности обратился генпрокурор России Игорь Краснов. Как сообщил РИА Новости глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
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ПроисшествияЖильеТульская областьМоскваРоссияАлександр БастрыкинДмитрий СавельевИгорь КрасновСовет Федерации РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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