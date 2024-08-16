https://ria.ru/20240816/delo-1966541683.html

СМИ рассказали о новых подробностях дела арестованного сенатора Савельева

СМИ рассказали о новых подробностях дела арестованного сенатора Савельева - РИА Новости, 16.08.2024

СМИ рассказали о новых подробностях дела арестованного сенатора Савельева

Бывший партнер сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева Сирин Бадрутдинов попросил в Следственном комитете проверить арестованного политика на растрату,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:44

2024-08-16T10:44

2024-08-16T15:16

происшествия

жилье

тульская область

москва

россия

александр бастрыкин

дмитрий савельев

игорь краснов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963824602_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_452e9b3f7d4d186be7498fb885172aa8.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший партнер сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева Сирин Бадрутдинов попросил в Следственном комитете проверить арестованного политика на растрату, сообщает "Коммерсант".Как указали авторы статьи, Бадрутдинов сейчас сам находится под следствием по уголовному делу о растрате денежных средств строительной компании ООО "Спецстройсервис". В письме на имя председателя СКР Александра Бастрыкина он утверждает, что Савельев был одним из собственников предприятия."Из материалов дела о растрате следует, что средства, которые выводились из ООО, получали структуры, связанные с парламентарием. Участие в бизнесе господина Савельева может стать основанием для конфискации его активов", — говорится в материале.Бадрутдинов также утверждает, что политик в 2017-2018 годах угрожал расправой и требовал переводить ему деньги со счетов строительной компании.Басманный суд Москвы 2 августа арестовал Савельева, обвиняемого в организации приготовления убийства. Заседание проходило в закрытом режиме, сенатор свою вину не признал.Задержали его после того, как в Совфед с представлением о лишении сенатора неприкосновенности обратился генпрокурор России Игорь Краснов. Как сообщил РИА Новости глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.

https://ria.ru/20240804/figurant-1963971929.html

https://ria.ru/20240804/savelev-1963940798.html

тульская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, тульская область, москва, россия, александр бастрыкин, дмитрий савельев, игорь краснов, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф)