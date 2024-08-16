https://ria.ru/20240816/bolshinstvo-1966546831.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 16.08.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство, а именно 80%, россиян хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 80% респондентов также доверяют ему, следует из... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:14

2024-08-16T11:14

2024-08-16T22:56

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Большинство, а именно 80%, россиян хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 80% респондентов также доверяют ему, следует из результатов опроса ФОМ. Согласно итогам опроса, 80% респондентов доверяют Путину, 12% выразили недоверие. Также 80% опрошенных положительно оценили работу президента на своем посту, 8% придерживаются обратного мнения. Более половины, а именно 52%, респондентов положительно отозвались о работе российского правительства, 58% опрошенных считают, что глава кабмина РФ Михаил Мишустин хорошо справляется с задачами на своем посту, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.Кроме того, россиянам предложили представить, что в следующие выходные состоятся выборы в Госдуму: 44% опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 9% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 3% выбрали бы партию "Новые люди", 3% — "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 9-11 августа 2024 года среди 1,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240725/vtsiom-1961965024.html

https://ria.ru/20240813/opros-1965871407.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия