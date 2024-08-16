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Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 16.08.2024
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11:14 16.08.2024 (обновлено: 22:56 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/bolshinstvo-1966546831.html
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 16.08.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Большинство, а именно 80%, россиян хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 80% респондентов также доверяют ему, следует из... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:14
2024-08-16T22:56
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Большинство, а именно 80%, россиян хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 80% респондентов также доверяют ему, следует из результатов опроса ФОМ. Согласно итогам опроса, 80% респондентов доверяют Путину, 12% выразили недоверие. Также 80% опрошенных положительно оценили работу президента на своем посту, 8% придерживаются обратного мнения. Более половины, а именно 52%, респондентов положительно отозвались о работе российского правительства, 58% опрошенных считают, что глава кабмина РФ Михаил Мишустин хорошо справляется с задачами на своем посту, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.Кроме того, россиянам предложили представить, что в следующие выходные состоятся выборы в Госдуму: 44% опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 9% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 3% выбрали бы партию "Новые люди", 3% — "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 9-11 августа 2024 года среди 1,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян, столько же одобряют его работу

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Большинство, а именно 80%, россиян хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 80% респондентов также доверяют ему, следует из результатов опроса ФОМ.
Согласно итогам опроса, 80% респондентов доверяют Путину, 12% выразили недоверие. Также 80% опрошенных положительно оценили работу президента на своем посту, 8% придерживаются обратного мнения.
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Более половины, а именно 52%, респондентов положительно отозвались о работе российского правительства, 58% опрошенных считают, что глава кабмина РФ Михаил Мишустин хорошо справляется с задачами на своем посту, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Кроме того, россиянам предложили представить, что в следующие выходные состоятся выборы в Госдуму: 44% опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 9% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 3% выбрали бы партию "Новые люди", 3% — "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 9-11 августа 2024 года среди 1,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная Россия
 
 
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