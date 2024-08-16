https://ria.ru/20240816/beglov-1966658431.html

Беглов рассказал о защите Петербурга от внешних угроз

Беглов рассказал о защите Петербурга от внешних угроз - РИА Новости, 16.08.2024

Беглов рассказал о защите Петербурга от внешних угроз

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как организована защита города от внешних угроз на фоне проведения специальной военной операции. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:41

2024-08-16T17:41

2024-08-16T17:41

безопасность

санкт-петербург

мариуполь

финский залив

александр беглов

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как организована защита города от внешних угроз на фоне проведения специальной военной операции. Беглов в пятницу в рамках конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" представил свою предвыборную программу "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга". "С первых дней специальной военной операции мы работаем в интересах Отечества. Мы укрепляем технологический суверенитет страны, поддерживаем наш оборонно-промышленный комплекс. Защита петербуржцев от внешних угроз, помощь участникам СВО и их семьям, восстановление города-побратима Мариуполя - это вклад Петербурга... в нашу общую победу сегодня", - сказал Беглов. "Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз, усилена система защиты акватории Финского залива, наращивается группировка средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз", - добавил губернатор Петербурга.

https://ria.ru/20240219/znak-1928278273.html

санкт-петербург

мариуполь

финский залив

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безопасность, санкт-петербург, мариуполь, финский залив, александр беглов, единая россия