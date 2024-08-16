Беглов рассказал о защите Петербурга от внешних угроз
Беглов: формируется кольцо радиолокационных станций для предупреждения угроз
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как организована защита города от внешних угроз на фоне проведения специальной военной операции.
Беглов в пятницу в рамках конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" представил свою предвыборную программу "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга".
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"С первых дней специальной военной операции мы работаем в интересах Отечества. Мы укрепляем технологический суверенитет страны, поддерживаем наш оборонно-промышленный комплекс. Защита петербуржцев от внешних угроз, помощь участникам СВО и их семьям, восстановление города-побратима Мариуполя - это вклад Петербурга... в нашу общую победу сегодня", - сказал Беглов.
"Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз, усилена система защиты акватории Финского залива, наращивается группировка средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз", - добавил губернатор Петербурга.
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