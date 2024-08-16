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Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после учебного рейса - РИА Новости, 16.08.2024
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19:22 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/bark-1966680287.html
Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после учебного рейса
Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после учебного рейса - РИА Новости, 16.08.2024
Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после учебного рейса
Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после второго учебного рейса навигации 2024 года, на его борту прошли практику 140 курсантов, сообщает на своем сайте... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:22
2024-08-16T19:22
калининград
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
балтийская академия рыбопромыслового флота
россия
учебно-парусное судно "крузенштерн"
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КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после второго учебного рейса навигации 2024 года, на его борту прошли практику 140 курсантов, сообщает на своем сайте Балтийская академия рыбопромыслового флота. "Сегодня утром, 16 августа 2024 года, учебный парусник "Крузенштерн" ошвартовался у причала Калининградского морского рыбного порта, завершив второй рейс навигации 2024 года… На борту судна прошли практику около 140 курсантов учебных заведений Росрыболовства. Среди них - будущие судоводители (в их числе - восемь девушек), судомеханики, электромеханики и радисты", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 3 по 8 августа барк "Крузенштерн" находился в порту Санкт-Петербурга. В этот период парусник посетили юнги из клубов Москвы, а для курсантского состава были организованы экскурсии по городу. Пятого августа на борту "Крузенштерна" состоялся круглый стол, посвященный первой международной регате парусника. В настоящий момент парусник готовится к третьему рейсу, в рамках которого он примет участие в мероприятиях Большой африканской экспедиции. В этом рейсе практику должны пройти более 130 курсантов из учебных заведений Росрыболовства. Планируется, что маршрут "Крузенштерна" пройдет по территории Балтийского и Северного морей с выходом в Атлантический океан и заходом в Марокко, после чего парусник вернется в порт приписки Калининград.
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калининград, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), балтийская академия рыбопромыслового флота, россия, учебно-парусное судно "крузенштерн"
Калининград, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Балтийская академия рыбопромыслового флота, Россия, Учебно-парусное судно "Крузенштерн"
Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после учебного рейса

Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после второго учебного рейса в году

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБарк "Крузенштерн"
Барк Крузенштерн - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Барк "Крузенштерн". Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после второго учебного рейса навигации 2024 года, на его борту прошли практику 140 курсантов, сообщает на своем сайте Балтийская академия рыбопромыслового флота.
"Сегодня утром, 16 августа 2024 года, учебный парусник "Крузенштерн" ошвартовался у причала Калининградского морского рыбного порта, завершив второй рейс навигации 2024 года… На борту судна прошли практику около 140 курсантов учебных заведений Росрыболовства. Среди них - будущие судоводители (в их числе - восемь девушек), судомеханики, электромеханики и радисты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 3 по 8 августа барк "Крузенштерн" находился в порту Санкт-Петербурга. В этот период парусник посетили юнги из клубов Москвы, а для курсантского состава были организованы экскурсии по городу. Пятого августа на борту "Крузенштерна" состоялся круглый стол, посвященный первой международной регате парусника. В настоящий момент парусник готовится к третьему рейсу, в рамках которого он примет участие в мероприятиях Большой африканской экспедиции. В этом рейсе практику должны пройти более 130 курсантов из учебных заведений Росрыболовства.
Планируется, что маршрут "Крузенштерна" пройдет по территории Балтийского и Северного морей с выходом в Атлантический океан и заходом в Марокко, после чего парусник вернется в порт приписки Калининград.
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КалининградФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Балтийская академия рыбопромыслового флотаРоссияУчебно-парусное судно "Крузенштерн"
 
 
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