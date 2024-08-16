https://ria.ru/20240816/bark-1966680287.html

Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после учебного рейса

Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после учебного рейса - РИА Новости, 16.08.2024

Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после учебного рейса

Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после второго учебного рейса навигации 2024 года, на его борту прошли практику 140 курсантов, сообщает на своем сайте... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:22

2024-08-16T19:22

2024-08-16T19:22

калининград

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

балтийская академия рыбопромыслового флота

россия

учебно-парусное судно "крузенштерн"

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КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград после второго учебного рейса навигации 2024 года, на его борту прошли практику 140 курсантов, сообщает на своем сайте Балтийская академия рыбопромыслового флота. "Сегодня утром, 16 августа 2024 года, учебный парусник "Крузенштерн" ошвартовался у причала Калининградского морского рыбного порта, завершив второй рейс навигации 2024 года… На борту судна прошли практику около 140 курсантов учебных заведений Росрыболовства. Среди них - будущие судоводители (в их числе - восемь девушек), судомеханики, электромеханики и радисты", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 3 по 8 августа барк "Крузенштерн" находился в порту Санкт-Петербурга. В этот период парусник посетили юнги из клубов Москвы, а для курсантского состава были организованы экскурсии по городу. Пятого августа на борту "Крузенштерна" состоялся круглый стол, посвященный первой международной регате парусника. В настоящий момент парусник готовится к третьему рейсу, в рамках которого он примет участие в мероприятиях Большой африканской экспедиции. В этом рейсе практику должны пройти более 130 курсантов из учебных заведений Росрыболовства. Планируется, что маршрут "Крузенштерна" пройдет по территории Балтийского и Северного морей с выходом в Атлантический океан и заходом в Марокко, после чего парусник вернется в порт приписки Калининград.

https://ria.ru/20240814/fregat--1966284135.html

калининград

россия

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калининград, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), балтийская академия рыбопромыслового флота, россия, учебно-парусное судно "крузенштерн"