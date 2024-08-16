https://ria.ru/20240816/ataki-1966707418.html

СМИ: Киев атаками на Курскую область отвлекает Запад от своих провалов

СМИ: Киев атаками на Курскую область отвлекает Запад от своих провалов - РИА Новости, 16.08.2024

СМИ: Киев атаками на Курскую область отвлекает Запад от своих провалов

Террористическое нападение на Курскую область, которое повлекло гибель мирных жителей, помогло Украине отвлечь западные СМИ от целой серии своих провалов на... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:53

2024-08-16T22:53

2024-08-16T22:53

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Террористическое нападение на Курскую область, которое повлекло гибель мирных жителей, помогло Украине отвлечь западные СМИ от целой серии своих провалов на других участках линии боевого соприкосновения, но не снизило давление на ВСУ на этих участках и не обеспечит их истощенным подразделениям успешного контрнаступления, следует из публикации издания Foreign Policy. Журнал обращает внимание на то, что Киев использовал нападение на Курскую область, чтобы обеспечить более выгодную для себя подачу информации о конфликте в западных СМИ. "Это наступление привлекает внимание и отвлекает средства массовой информации на Западе от продолжающейся серии негативных историй в других местах конфликта", - пишет издание. Ссылаясь на украинских чиновников, Foreign Policy утверждает, что нападение ВСУ на Курскую область было призвано снизить давление на ВСУ в местах боев на юге и востоке. При этом журнал отмечает, что давление не ослабло, и предполагает, что, даже если это произойдет, украинские войска не смогут осуществить успешное контрнаступление в регионах, на которые претендует Киев, по крайней мере, "в краткосрочной перспективе". "Во-первых, есть свидетельства того, что украинские подразделения, пытающиеся удержать позиции на востоке и юге, истощены и недостаточно укомплектованы... А во-вторых... (в новых регионах РФ - ред.) находятся те же глубокие российские укрепления, - траншеи, танковые рвы, минные поля, - которые сорвали операции контрнаступления Украины в 2023 году", - добавляет издание. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Попытка контрнаступления Украины в минувшем году началась 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных - как будто "это не их люди". По словам занимавшего на тот момент должность министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20240808/evrokomissiya-1964936999.html

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

https://ria.ru/20240814/ataka-1966280706.html

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курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, сергей шойгу, вооруженные силы украины