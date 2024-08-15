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"Никто не поможет": в Раде забили тревогу из-за отчаянного плана Зеленского - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:29 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966298177.html
"Никто не поможет": в Раде забили тревогу из-за отчаянного плана Зеленского
"Никто не поможет": в Раде забили тревогу из-за отчаянного плана Зеленского - РИА Новости, 15.08.2024
"Никто не поможет": в Раде забили тревогу из-за отчаянного плана Зеленского
В случае провала операции ВСУ в Курской области Владимиру Зеленскому уже ничто не поможет выстоять против России, написал в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T04:29
2024-08-15T04:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
александр дубинский
курск
курская область
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В случае провала операции ВСУ в Курской области Владимиру Зеленскому уже ничто не поможет выстоять против России, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО.Дубинский прокомментировал статью аналитика Андреаса Умланда в журнале Foreign Policy. Депутат поддержал тезис эксперта о том, что Зеленский решил сыграть в "азартную игру" из-за давления союзников по поводу мирных переговоров."Если операция в Курсе не будет успешной — &lt;....&gt; Зеленскому уже ничего и никто не поможет", — отметил украинский политик.По мнению Дубинского, наступление в приграничье может обернуться крушением украинской обороны на Покровском направлении в Донбассе. При этом атака на Курскую область не только чревата военным риском, но и не даст Зеленскому никаких мнимых "преимуществ" при мирном урегулировании.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1966023422.html
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в мире, владимир зеленский, александр дубинский, курск, курская область, вооруженные силы украины, верховная рада украины, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Курск, Курская область, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Донбасс, Россия
"Никто не поможет": в Раде забили тревогу из-за отчаянного плана Зеленского

Дубинский: в случае провала в Курской области Зеленскому уже никто не поможет

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В случае провала операции ВСУ в Курской области Владимиру Зеленскому уже ничто не поможет выстоять против России, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО.
Дубинский прокомментировал статью аналитика Андреаса Умланда в журнале Foreign Policy. Депутат поддержал тезис эксперта о том, что Зеленский решил сыграть в "азартную игру" из-за давления союзников по поводу мирных переговоров.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
Вчера, 20:29
"Если операция в Курсе не будет успешной — <....> Зеленскому уже ничего и никто не поможет", — отметил украинский политик.
По мнению Дубинского, наступление в приграничье может обернуться крушением украинской обороны на Покровском направлении в Донбассе. При этом атака на Курскую область не только чревата военным риском, но и не даст Зеленскому никаких мнимых "преимуществ" при мирном урегулировании.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийКурскКурская областьВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныДонбассРоссия
 
 
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