Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МУС
Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута МУС
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда, говорится в карточке законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента.
Самого текста проекта закона "О внесении изменений в уголовный и уголовного процессуального кодекса Украины связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему" на сайте Рады пока нет.
В пояснительной записке к документу говорится, что "законопроект направленный на приведение положений уголовного кодекса Украины в соответствии с нормами Римского статута МУС и обеспечение уголовно-правового преследования за наиболее тяжкие международные преступления (преступление геноцида, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления)".
Как писали в июле украинские СМИ, заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая заверила, что Украина возобновила работу над ратификацией Римского статута с целью завершить этот процесс до конца текущего года.
Украина не ратифицировала Римский статут – документ, учредивший МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к прокурорам этого суда. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.