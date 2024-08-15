Рейтинг@Mail.ru
Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/zelenskij-1966496708.html
Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МУС
Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 15.08.2024
Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МУС
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда, говорится в карточке... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:52
2024-08-15T22:52
в мире
украина
киев
земля
владимир зеленский
международный уголовный суд
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда, говорится в карточке законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента. Самого текста проекта закона "О внесении изменений в уголовный и уголовного процессуального кодекса Украины связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему" на сайте Рады пока нет. В пояснительной записке к документу говорится, что "законопроект направленный на приведение положений уголовного кодекса Украины в соответствии с нормами Римского статута МУС и обеспечение уголовно-правового преследования за наиболее тяжкие международные преступления (преступление геноцида, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления)". Как писали в июле украинские СМИ, заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая заверила, что Украина возобновила работу над ратификацией Римского статута с целью завершить этот процесс до конца текущего года. Украина не ратифицировала Римский статут – документ, учредивший МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к прокурорам этого суда. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
https://ria.ru/20240815/eks-glava-1966413749.html
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966305716.html
украина
киев
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, земля, владимир зеленский, международный уголовный суд, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Земля, Владимир Зеленский, Международный уголовный суд, Верховная Рада Украины
Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МУС

Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута МУС

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда, говорится в карточке законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента.
Самого текста проекта закона "О внесении изменений в уголовный и уголовного процессуального кодекса Украины связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему" на сайте Рады пока нет.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Экс-глава разведки ФРГ рассказал о сговоре Зеленского с Дудой
Вчера, 15:40
В пояснительной записке к документу говорится, что "законопроект направленный на приведение положений уголовного кодекса Украины в соответствии с нормами Римского статута МУС и обеспечение уголовно-правового преследования за наиболее тяжкие международные преступления (преступление геноцида, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления)".
Как писали в июле украинские СМИ, заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая заверила, что Украина возобновила работу над ратификацией Римского статута с целью завершить этот процесс до конца текущего года.
Украина не ратифицировала Римский статут – документ, учредивший МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к прокурорам этого суда. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому
Вчера, 06:58
 
В миреУкраинаКиевЗемляВладимир ЗеленскийМеждународный уголовный судВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала