https://ria.ru/20240815/zelenskij-1966496708.html

Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МУС

Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 15.08.2024

Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МУС

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда, говорится в карточке... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T22:52

2024-08-15T22:52

2024-08-15T22:52

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международный уголовный суд

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда, говорится в карточке законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента. Самого текста проекта закона "О внесении изменений в уголовный и уголовного процессуального кодекса Украины связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему" на сайте Рады пока нет. В пояснительной записке к документу говорится, что "законопроект направленный на приведение положений уголовного кодекса Украины в соответствии с нормами Римского статута МУС и обеспечение уголовно-правового преследования за наиболее тяжкие международные преступления (преступление геноцида, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления)". Как писали в июле украинские СМИ, заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая заверила, что Украина возобновила работу над ратификацией Римского статута с целью завершить этот процесс до конца текущего года. Украина не ратифицировала Римский статут – документ, учредивший МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к прокурорам этого суда. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.

https://ria.ru/20240815/eks-glava-1966413749.html

https://ria.ru/20240815/ukraina-1966305716.html

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в мире, украина, киев, земля, владимир зеленский, международный уголовный суд, верховная рада украины