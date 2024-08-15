https://ria.ru/20240815/vzryv-1966435244.html

Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде

Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде - РИА Новости, 15.08.2024

Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде

Взрыв с повторной детонацией произошел на Павлоградском механическом заводе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:04

2024-08-15T17:04

2024-08-15T18:24

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

павлоград

днепропетровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:453:1011:1022_1920x0_80_0_0_6b7a16646d336ed25d9eead7bedde13b.jpg

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Взрыв с повторной детонацией произошел на Павлоградском механическом заводе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."На ПМЗ произошел взрыв с повторной детонацией, детонирует больше трех часов, сопротивление сообщает, что прилета не было", - сказал собеседник агентства.Позднее Лебедев сообщил в своем Telegram-канале о том, что детонируют снаряды на складе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

павлоград

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, павлоград, днепропетровская область