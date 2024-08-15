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Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде
Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде - РИА Новости, 15.08.2024
Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде
Взрыв с повторной детонацией произошел на Павлоградском механическом заводе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:04
2024-08-15T17:04
2024-08-15T18:24
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Взрыв с повторной детонацией произошел на Павлоградском механическом заводе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."На ПМЗ произошел взрыв с повторной детонацией, детонирует больше трех часов, сопротивление сообщает, что прилета не было", - сказал собеседник агентства.Позднее Лебедев сообщил в своем Telegram-канале о том, что детонируют снаряды на складе.
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Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Павлоград, Днепропетровская область
Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде
Подполье: на Павлоградском механическом заводе произошел взрыв с детонацией