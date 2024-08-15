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Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 15.08.2024 (обновлено: 18:24 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/vzryv-1966435244.html
Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде
Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде - РИА Новости, 15.08.2024
Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде
Взрыв с повторной детонацией произошел на Павлоградском механическом заводе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:04
2024-08-15T18:24
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
павлоград
днепропетровская область
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Взрыв с повторной детонацией произошел на Павлоградском механическом заводе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."На ПМЗ произошел взрыв с повторной детонацией, детонирует больше трех часов, сопротивление сообщает, что прилета не было", - сказал собеседник агентства.Позднее Лебедев сообщил в своем Telegram-канале о том, что детонируют снаряды на складе.
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украина
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сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, павлоград, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Павлоград, Днепропетровская область
Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде

Подполье: на Павлоградском механическом заводе произошел взрыв с детонацией

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Взрыв с повторной детонацией произошел на Павлоградском механическом заводе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"На ПМЗ произошел взрыв с повторной детонацией, детонирует больше трех часов, сопротивление сообщает, что прилета не было", - сказал собеседник агентства.
Позднее Лебедев сообщил в своем Telegram-канале о том, что детонируют снаряды на складе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПавлоградДнепропетровская область
 
 
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