https://ria.ru/20240815/uchebniki-1966432041.html

Новые учебники истории появятся к концу года, заявил Кравцов

Новые учебники истории появятся к концу года, заявил Кравцов - РИА Новости, 15.08.2024

Новые учебники истории появятся к концу года, заявил Кравцов

Новые единые учебники по истории для 5-9-х классов и учебник по обществознанию для 9-го класса появятся к концу 2024 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:52

2024-08-15T16:52

2024-08-15T17:11

россия

сергей кравцов

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

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КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Новые единые учебники по истории для 5-9-х классов и учебник по обществознанию для 9-го класса появятся к концу 2024 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Школы страны начали работать по единым федеральным программам. Старшеклассники в прошлом учебном году стали заниматься по единым учебниками истории. Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена и в наступающем учебном году. По каждому из предметов появится единое календарно-тематическое планирование. Конечно, продолжится разработка единых государственных учебников. К концу этого года добавятся учебники истории для 5-9-х классов, и по обществознанию для 9-го класса", - сказал Кравцов в видеообращении на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Республики Татарстан "Лидерство в образовании: стратегические ориентиры и технологии". По его словам, министерством были разработаны механизмы, которые способствуют уменьшению расходов на закупку учебников. Ранее Кравцов сообщил, что оригинал-макеты учебников по истории для 5-9 классов и учебника по обществознанию для 9 класса будут подготовлены к 1 сентября. -0-

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россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование