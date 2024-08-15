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Новые учебники истории появятся к концу года, заявил Кравцов
Новые учебники истории появятся к концу года, заявил Кравцов - РИА Новости, 15.08.2024
Новые учебники истории появятся к концу года, заявил Кравцов
Новые единые учебники по истории для 5-9-х классов и учебник по обществознанию для 9-го класса появятся к концу 2024 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:52
2024-08-15T16:52
2024-08-15T17:11
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сергей кравцов
образование - общество
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КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Новые единые учебники по истории для 5-9-х классов и учебник по обществознанию для 9-го класса появятся к концу 2024 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Школы страны начали работать по единым федеральным программам. Старшеклассники в прошлом учебном году стали заниматься по единым учебниками истории. Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена и в наступающем учебном году. По каждому из предметов появится единое календарно-тематическое планирование. Конечно, продолжится разработка единых государственных учебников. К концу этого года добавятся учебники истории для 5-9-х классов, и по обществознанию для 9-го класса", - сказал Кравцов в видеообращении на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Республики Татарстан "Лидерство в образовании: стратегические ориентиры и технологии". По его словам, министерством были разработаны механизмы, которые способствуют уменьшению расходов на закупку учебников. Ранее Кравцов сообщил, что оригинал-макеты учебников по истории для 5-9 классов и учебника по обществознанию для 9 класса будут подготовлены к 1 сентября. -0-
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россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Новые учебники истории появятся к концу года, заявил Кравцов
Кравцов: единые учебники по истории для 5-9 классов появятся к концу 2024 года