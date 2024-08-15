https://ria.ru/20240815/tseli-1966333572.html
"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине
"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине - РИА Новости, 15.08.2024
"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине
Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:53
2024-08-15T10:53
2024-08-15T10:53
в мире
украина
ирландия
киев
мик уоллес
урсула фон дер ляйен
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777448423_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_42588ac4c96f6a39c5f84cff31300e93.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву очередного пакета помощи."ЕС совершенно не заботится о сотнях тысяч украинцев рабочего класса, погибающих в этом глупом прокси-конфликте США, НАТО", — отметил он.Уоллес подчеркнул, что расширение и развитие ВПК стало для Евросоюза важнее, даже чем забота о собственных гражданах.Во вторник Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине.
https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966322348.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966230980.html
украина
ирландия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777448423_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_057b35c5c5910e6fb83fd332c5fb0b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ирландия, киев, мик уоллес, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Ирландия, Киев, Мик Уоллес, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине
Депутат ЕП Уоллес: Запад готов развивать свой ВПК ценой жизни украинцев