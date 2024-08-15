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"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине - РИА Новости, 15.08.2024
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10:53 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/tseli-1966333572.html
"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине
"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине - РИА Новости, 15.08.2024
"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине
Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:53
2024-08-15T10:53
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ирландия
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мик уоллес
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европарламент
евросоюз
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву очередного пакета помощи."ЕС совершенно не заботится о сотнях тысяч украинцев рабочего класса, погибающих в этом глупом прокси-конфликте США, НАТО", — отметил он.Уоллес подчеркнул, что расширение и развитие ВПК стало для Евросоюза важнее, даже чем забота о собственных гражданах.Во вторник Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине.
https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966322348.html
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в мире, украина, ирландия, киев, мик уоллес, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Ирландия, Киев, Мик Уоллес, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине

Депутат ЕП Уоллес: Запад готов развивать свой ВПК ценой жизни украинцев

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву очередного пакета помощи.
"ЕС совершенно не заботится о сотнях тысяч украинцев рабочего класса, погибающих в этом глупом прокси-конфликте США, НАТО", — отметил он.
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Уоллес подчеркнул, что расширение и развитие ВПК стало для Евросоюза важнее, даже чем забота о собственных гражданах.
Во вторник Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине.
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