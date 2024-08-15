https://ria.ru/20240815/tseli-1966333572.html

"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине

"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине - РИА Новости, 15.08.2024

"Сотни тысяч": в Европарламенте назвали истинные цели Запада на Украине

Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:53

2024-08-15T10:53

2024-08-15T10:53

в мире

украина

ирландия

киев

мик уоллес

урсула фон дер ляйен

европарламент

евросоюз

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву очередного пакета помощи."ЕС совершенно не заботится о сотнях тысяч украинцев рабочего класса, погибающих в этом глупом прокси-конфликте США, НАТО", — отметил он.Уоллес подчеркнул, что расширение и развитие ВПК стало для Евросоюза важнее, даже чем забота о собственных гражданах.Во вторник Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине.

https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966322348.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966230980.html

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в мире, украина, ирландия, киев, мик уоллес, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, еврокомиссия