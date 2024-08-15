https://ria.ru/20240815/tramp-1966501550.html

Харрис может разрушить весь мир, считает Трамп

Харрис может разрушить весь мир, считает Трамп - РИА Новости, 15.08.2024

Харрис может разрушить весь мир, считает Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его соперница на выборах Камала Харрис может разрушить весь мир. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:57

2024-08-15T23:57

2024-08-15T23:58

в мире

сша

нью-джерси

камала харрис

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его соперница на выборах Камала Харрис может разрушить весь мир. "Камала сломала экономику, границу и, честно говоря, весь мир. Она очень разрушительна для всего мира, поскольку часто у мира дела идут так же, как у нас", - сказал Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, которую транслировали американские телеканалы. Как заявил Трамп, Харрис "ломает все, к чему прикасается". Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Демократическая партия в ходе закрытых процедур в виртуальном формате поддержала Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html

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нью-джерси

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в мире, сша, нью-джерси, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024