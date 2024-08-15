Рейтинг@Mail.ru
В Приморье возбудили дело после гибели амурского тигра - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 15.08.2024 (обновлено: 16:22 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/tigr-1966423208.html
В Приморье возбудили дело после гибели амурского тигра
В Приморье возбудили дело после гибели амурского тигра - РИА Новости, 15.08.2024
В Приморье возбудили дело после гибели амурского тигра
Уголовное дело о незаконной добыче особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу, возбудили в Приморье после гибели раненного человеком амурского... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:21
2024-08-15T16:22
происшествия
россия
лазовский район
хабаровский край
сергей арамилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148971/75/1489717591_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_7e869d4015f7f1efab046818cf15bd8d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Уголовное дело о незаконной добыче особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу, возбудили в Приморье после гибели раненного человеком амурского тигра, сообщила прокуратура региона. Тигра, который с весны заходил в село Беневское в Приморье и утащил несколько собак, поймали в начале июля и доставили в реабилитационный центр. Региональный минлесхоз сообщал, что зверя привлекла свалка биологических отходов сельскохозяйственных животных. Скотомогильник ликвидировали, а владельца-фермера наказали. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев после обследования зверя сообщал РИА Новости, что у тигра огнестрельное ранение головы и шеи, переломы нижней челюсти. Зверь находился в тяжелом состоянии, ветеринары боролись за его жизнь. В августе центр "Амурский тигр" сообщил, что тигр умер. "Прокуратура Лазовского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства тигра... по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих в видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации)", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Тelegram-канале. Ход и результаты расследования дела поставлены прокуратурой на контроль. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html
https://ria.ru/20240129/tigr-1924082789.html
россия
лазовский район
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148971/75/1489717591_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_52fc9b8cfd1cce72c459c542eec11d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, лазовский район, хабаровский край, сергей арамилев
Происшествия, Россия, Лазовский район, Хабаровский край, Сергей Арамилев
В Приморье возбудили дело после гибели амурского тигра

В Приморье возбудили дело после гибели амурского тигра, раненного человеком

© РИА Новости / Виталий АньковАмурские тигры
Амурские тигры - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Амурские тигры . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Уголовное дело о незаконной добыче особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу, возбудили в Приморье после гибели раненного человеком амурского тигра, сообщила прокуратура региона.
Тигра, который с весны заходил в село Беневское в Приморье и утащил несколько собак, поймали в начале июля и доставили в реабилитационный центр. Региональный минлесхоз сообщал, что зверя привлекла свалка биологических отходов сельскохозяйственных животных. Скотомогильник ликвидировали, а владельца-фермера наказали. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев после обследования зверя сообщал РИА Новости, что у тигра огнестрельное ранение головы и шеи, переломы нижней челюсти. Зверь находился в тяжелом состоянии, ветеринары боролись за его жизнь. В августе центр "Амурский тигр" сообщил, что тигр умер.
Амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Эксперт объяснил поведение тигра, который "угостил" изюбрем 10 медведей
2 августа, 01:56
«
"Прокуратура Лазовского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства тигра... по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих в видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации)", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Тelegram-канале.
Ход и результаты расследования дела поставлены прокуратурой на контроль.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Приморье убили и расчленили краснокнижного тигра
29 января, 10:57
 
ПроисшествияРоссияЛазовский районХабаровский крайСергей Арамилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала