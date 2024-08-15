В Приморье возбудили дело после гибели амурского тигра
В Приморье возбудили дело после гибели амурского тигра, раненного человеком
Амурские тигры . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Уголовное дело о незаконной добыче особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу, возбудили в Приморье после гибели раненного человеком амурского тигра, сообщила прокуратура региона.
Тигра, который с весны заходил в село Беневское в Приморье и утащил несколько собак, поймали в начале июля и доставили в реабилитационный центр. Региональный минлесхоз сообщал, что зверя привлекла свалка биологических отходов сельскохозяйственных животных. Скотомогильник ликвидировали, а владельца-фермера наказали. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев после обследования зверя сообщал РИА Новости, что у тигра огнестрельное ранение головы и шеи, переломы нижней челюсти. Зверь находился в тяжелом состоянии, ветеринары боролись за его жизнь. В августе центр "Амурский тигр" сообщил, что тигр умер.
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"Прокуратура Лазовского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства тигра... по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих в видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации)", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Тelegram-канале.
Ход и результаты расследования дела поставлены прокуратурой на контроль.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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