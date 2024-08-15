https://ria.ru/20240815/tekhnika-1966482679.html

Ленинградская область отправила частям на СВО очередную партию техники

Ленинградская область отправила частям на СВО очередную партию техники - РИА Новости, 15.08.2024

Ленинградская область отправила частям на СВО очередную партию техники

Ленинградская область отправила частям на СВО очередную партию техники в день рождения фонда "Ленинградский рубеж", сообщает пресс-служба правительства региона... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:54

2024-08-15T20:54

2024-08-15T20:54

ленинградская область

безопасность

технологии

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Ленинградская область отправила частям на СВО очередную партию техники в день рождения фонда "Ленинградский рубеж", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко. "Хочу выразить слова признательности и благодарность всем тем, кто стоял у истоков создания фонда "Ленинградский рубеж". За этот период фонд поставил в зону СВО для поддержки наших парней сотни единиц техники, сотни беспилотников, тысячи радиостанций, средств РЭБ, но самое главное — фонд работает системно. Мы поддерживаем не только воинские подразделения в зоне СВО, мы поддерживаем и Росгвардию, и наши пограничные войска", - сказал Дрозденко. Как пояснили в правительстве области, военным ведомствам переданы современные образцы БПЛА, блокираторы дронов, турельные установки, системы связи (ретрансляторы, портативные и автомобильные радиостанции) и базовые станции. Технику передали группировке войск "Север", Росгвардии, 6-й армии ВВС и ПВО, 44-му армейскому корпусу, комендатуре Луганска и Пограничной службе ФСБ России. Кроме того, были закуплены материалы для плетения маскировочных сетей, которые будут переданы волонтёрам Ленинградской области. По словам главы региона, также принято решение поддерживать грантами технические разработки для нужд СВО. За счёт грантов фонда "Ленинградский рубеж" будут поддерживаться разработки "с нуля", затем опытные образцы будут тестироваться. При успешном прохождении испытаний образец будет направляться в зону СВО. Если подтверждается его надёжность, выделяется второй грант на малую экспериментальную сборку, затем - запуск промышленного производства. Пятнадцатого августа исполняется два года со дня основания фонда "Ленинградский рубеж", который был создан по инициативе губернатора Александра Дрозденко как механизм поддержки ленинградских бойцов, находящихся в зоне СВО. Кроме того, фонд занимается адресной гуманитарной помощью подшефному Енакиево в Донецкой Народной Республике. В день празднования двухлетия фонда главе региона представили трофейный украинский БПЛА А1-СМ "Фурия", успешно перехваченный российскими военнослужащими с помощью системы РЭБ в зоне проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20240814/lenoblast-1966230093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), луганск, россия, александр дрозденко