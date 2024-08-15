https://ria.ru/20240815/ssha-1966289496.html

Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах

Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах - РИА Новости, 15.08.2024

Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы его соперницы и кандидата от демократов Камалы Харрис экономика страны... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T00:38

2024-08-15T00:38

2024-08-15T00:39

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северная каролина

чикаго

дональд трамп

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы его соперницы и кандидата от демократов Камалы Харрис экономика страны никогда не сможет восстановиться в полном объеме. "Еще четыре года правления Харрис, и финансовая система никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится", - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Северная Каролина. Политик пообещал, что в случае своего возвращения в Белый дом немедленно начнет стимулировать рост национальной экономики. Трамп заверил, что при его администрации доходы американцев и их накопления вновь начнут расти. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.

https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html

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сша

северная каролина

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в мире, сша, северная каролина, чикаго, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024