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Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах - РИА Новости, 15.08.2024
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00:38 15.08.2024 (обновлено: 00:39 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/ssha-1966289496.html
Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах
Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах - РИА Новости, 15.08.2024
Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах
Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы его соперницы и кандидата от демократов Камалы Харрис экономика страны... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T00:38
2024-08-15T00:39
в мире
сша
северная каролина
чикаго
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы его соперницы и кандидата от демократов Камалы Харрис экономика страны никогда не сможет восстановиться в полном объеме. "Еще четыре года правления Харрис, и финансовая система никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится", - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Северная Каролина. Политик пообещал, что в случае своего возвращения в Белый дом немедленно начнет стимулировать рост национальной экономики. Трамп заверил, что при его администрации доходы американцев и их накопления вновь начнут расти. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html
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сша
северная каролина
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в мире, сша, северная каролина, чикаго, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Северная Каролина, Чикаго, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах

Трамп заявил, что в случае победы Харрис экономика США никогда не восстановится

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы его соперницы и кандидата от демократов Камалы Харрис экономика страны никогда не сможет восстановиться в полном объеме.
"Еще четыре года правления Харрис, и финансовая система никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится", - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Трамп обвинил Харрис в копировании предвыборных обещаний
11 августа, 05:52
Политик пообещал, что в случае своего возвращения в Белый дом немедленно начнет стимулировать рост национальной экономики. Трамп заверил, что при его администрации доходы американцев и их накопления вновь начнут расти.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом
Вчера, 15:48
 
В миреСШАСеверная КаролинаЧикагоДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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