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Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах
Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах - РИА Новости, 15.08.2024
Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах
Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы его соперницы и кандидата от демократов Камалы Харрис экономика страны... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T00:38
2024-08-15T00:38
2024-08-15T00:39
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы его соперницы и кандидата от демократов Камалы Харрис экономика страны никогда не сможет восстановиться в полном объеме. "Еще четыре года правления Харрис, и финансовая система никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится", - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Северная Каролина. Политик пообещал, что в случае своего возвращения в Белый дом немедленно начнет стимулировать рост национальной экономики. Трамп заверил, что при его администрации доходы американцев и их накопления вновь начнут расти. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
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в мире, сша, северная каролина, чикаго, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Северная Каролина, Чикаго, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах
Трамп заявил, что в случае победы Харрис экономика США никогда не восстановится