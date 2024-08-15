https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966306015.html

Марочко заявил об активности авиации ВСУ в Харьковской области

Марочко заявил об активности авиации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.08.2024

Марочко заявил об активности авиации ВСУ в Харьковской области

Украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T07:03

2024-08-15T07:03

2024-08-15T07:03

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

россия

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_0:295:2840:1893_1920x0_80_0_0_d44d2b5743c4556081fbef2cde163e97.jpg

ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Жители Харьковской области за последние несколько суток неоднократно видели в небе самолеты, которые пролетали на относительном удалении от административной границы с РФ. Также поступает информация о работе украинских вертолетов вблизи ЛБС. Вся вражеская авиация пытается не входить в зону поражения наших ПВО", - сообщил Марочко. Со слов собеседника агентства, это может говорить о "прощупывании" украинскими силами фронта на наличие российских средств противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20240814/donbass-1966263048.html

харьковская область

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, луганская народная республика, россия, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф