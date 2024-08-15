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Марочко заявил об активности авиации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966306015.html
Марочко заявил об активности авиации ВСУ в Харьковской области
Марочко заявил об активности авиации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.08.2024
Марочко заявил об активности авиации ВСУ в Харьковской области
Украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T07:03
2024-08-15T07:03
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
россия
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Жители Харьковской области за последние несколько суток неоднократно видели в небе самолеты, которые пролетали на относительном удалении от административной границы с РФ. Также поступает информация о работе украинских вертолетов вблизи ЛБС. Вся вражеская авиация пытается не входить в зону поражения наших ПВО", - сообщил Марочко. Со слов собеседника агентства, это может говорить о "прощупывании" украинскими силами фронта на наличие российских средств противовоздушной обороны.
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харьковская область, луганская народная республика, россия, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко заявил об активности авиации ВСУ в Харьковской области

Марочко: украинская авиация проявляет активность в Харьковской области

© Фото : U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"Жители Харьковской области за последние несколько суток неоднократно видели в небе самолеты, которые пролетали на относительном удалении от административной границы с РФ. Также поступает информация о работе украинских вертолетов вблизи ЛБС. Вся вражеская авиация пытается не входить в зону поражения наших ПВО", - сообщил Марочко.
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Со слов собеседника агентства, это может говорить о "прощупывании" украинскими силами фронта на наличие российских средств противовоздушной обороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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