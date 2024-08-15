https://ria.ru/20240815/shkola-1966301407.html

В России выросла стоимость сбора первоклассника в школу

В России выросла стоимость сбора первоклассника в школу - РИА Новости, 15.08.2024

В России выросла стоимость сбора первоклассника в школу

Стоимость сбора первоклассника в школу в России в июле выросла на 7,1% по сравнению с июлем прошлого года - до 32,1 тысячи рублей, при этом девочку собрать в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T05:19

2024-08-15T05:19

2024-08-15T10:50

общество

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Стоимость сбора первоклассника в школу в России в июле выросла на 7,1% по сравнению с июлем прошлого года - до 32,1 тысячи рублей, при этом девочку собрать в школу традиционно дороже, чем мальчика, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. В набор первоклассника входят рюкзак, по пять учебников, тетрадей, карандашей и ручек, а также один набор фломастеров и альбом для рисования. Одежда для девочек включает в себя два платья, три блузки, две юбки и три пары колготок; для мальчиков - две пары брюк и три сорочки. Также в набор как для мальчиков, так и для девочек входят спортивный костюм, две футболки, пять пар носков, кроссовки, летние туфли, ботинки и куртка. Согласно расчетам РИА Новости, стоимость рюкзака, учебников и канцелярских предметов выросла за год на 6,4% - до 6,3 тысячи рублей. Сильнее всего подорожали ручки - на 9,1%, до 31,4 рубля за штуку, затем следуют карандаши и фломастеры - на 8,2%, до 24,5 рубля за штуку и 199,5 рубля за набор соответственно. Стоимость учебников увеличилась за год на 7,5% - до 628 рублей за книгу. Более скромно цены росли на альбомы для рисования (на 6,7%, до 123 рублей), тетради (на 6,5%, до 14,1 рубля) и рюкзаки (на 4,7%, до 2,5 тысячи рублей). Стоимость одежды и обуви для девочек в этом году выросла на 6,7% и составила 28,1 тысячи рублей, а для мальчиков - на 8%, до 23,4 тысячи рублей. Сильнее всего среди детской одежды выросли цены на футболки - почти на 11%, до 521 рубля, а также на джемперы - на 9,2%, до 1,4 тысячи рублей. Самым дорогим предметом гардероба первоклассника традиционно является зимняя куртка, которая в этом году обойдется на 5,8% дороже, чем годом ранее - 4,3 тысячи рублей. Далее идет спортивный костюм: он подорожал на 7,4% и теперь стоит 2,5 тысячи рублей. Среди обуви самые дорогие - зимние ботинки, стоимость которых увеличилась до 2,6 тысячи рублей с 2,5 тысячи рублей годом ранее. Среди товаров исключительно для девочек больше всего подорожали юбки - на 7%, до 1,5 тысячи рублей. Стоимость блузки увеличилась на 6,9% и составила по итогам июля 1,4 тысячи рублей. За детское платье в этом году в июле пришлось отдать на 4,4% больше, чем год назад, - почти 2 тысячи рублей. Что касается одежды для мальчиков, сорочки увеличились в цене на 10,4% и теперь стоят 1,2 тысячи рублей, а брюки - на 9,4%, до 1,9 тысячи рублей. Таким образом, собрать девочку в школу будет стоить 34,5 тысячи рублей, а мальчика - 29,8 тысячи рублей. По данным Росстата, годовая инфляция в России в июле составила 9,1%.

https://ria.ru/20240815/ege-1966294024.html

https://ria.ru/20240814/noutbuki-1966253995.html

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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), социальный навигатор, сн_образование