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В ЕК отказались комментировать расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 15.08.2024
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14:57 15.08.2024 (обновлено: 15:07 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/sevpotok-1966400993.html
В ЕК отказались комментировать расследование подрыва "Северных потоков"
В ЕК отказались комментировать расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 15.08.2024
В ЕК отказались комментировать расследование подрыва "Северных потоков"
Источник в Европейской комиссии на вопрос РИА Новости о том, информировал ли Берлин европейские институты о выдаче ордера на арест подозреваемого в терактах на... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:57
2024-08-15T15:07
еврокомиссия
евросоюз
северный поток
северный поток — 2
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украина
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Источник в Европейской комиссии на вопрос РИА Новости о том, информировал ли Берлин европейские институты о выдаче ордера на арест подозреваемого в терактах на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины, а также о том, намерен ли Брюссель призвать Киев к сотрудничеству в проведении расследования, заявил, что расследование терактов является вопросом государств-членов, и отказался его комментировать.Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара Светлана и Евгений Успенские."Это относится к компетенции государств-членов. Еврокомиссия не должна это комментировать", - сказал собеседник агентства.После терактов на "Северных потоках" ЕС и НАТО активно продвигали утверждения о якобы существующей угрозе для подводной инфраструктуры Запада со стороны России. Высокопоставленные официальные лица НАТО и ЕС договорились совместно работать по устранению угроз критической инфраструктуре в случае обнаружения таковых. Для этих целей была создана совместная рабочая группа ЕС-НАТО по оценке угроз на критической инфраструктуре. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках этой рабочей группы будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры.В сентябре прошлого года Европейская комиссия внесла предложение по проекту Плана действий на случай серьезных инцидентов на объектах критической инфраструктуры, представляющего собой "дорожную карту с конкретными мерами, которые можно применять, когда государства-члены сталкиваются со значительными инцидентами в критической инфраструктуре".
https://ria.ru/20240815/wsj-1966380953.html
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еврокомиссия, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, в мире, украина, германия
Еврокомиссия, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Украина, Германия
В ЕК отказались комментировать расследование подрыва "Северных потоков"

Еврокомиссия не комментирует украинский след в подрыве "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Источник в Европейской комиссии на вопрос РИА Новости о том, информировал ли Берлин европейские институты о выдаче ордера на арест подозреваемого в терактах на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины, а также о том, намерен ли Брюссель призвать Киев к сотрудничеству в проведении расследования, заявил, что расследование терактов является вопросом государств-членов, и отказался его комментировать.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара Светлана и Евгений Успенские.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
WSJ: украинские офицеры придумали взорвать "Северный поток" во время пьянки
Вчера, 13:28
"Это относится к компетенции государств-членов. Еврокомиссия не должна это комментировать", - сказал собеседник агентства.
После терактов на "Северных потоках" ЕС и НАТО активно продвигали утверждения о якобы существующей угрозе для подводной инфраструктуры Запада со стороны России. Высокопоставленные официальные лица НАТО и ЕС договорились совместно работать по устранению угроз критической инфраструктуре в случае обнаружения таковых. Для этих целей была создана совместная рабочая группа ЕС-НАТО по оценке угроз на критической инфраструктуре. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках этой рабочей группы будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры.
В сентябре прошлого года Европейская комиссия внесла предложение по проекту Плана действий на случай серьезных инцидентов на объектах критической инфраструктуры, представляющего собой "дорожную карту с конкретными мерами, которые можно применять, когда государства-члены сталкиваются со значительными инцидентами в критической инфраструктуре".
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Подоляк попытался оправдаться после статьи WSJ о подрыве "Северных потоков"
Вчера, 12:41
 
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