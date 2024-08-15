В ЕК отказались комментировать расследование подрыва "Северных потоков"
Еврокомиссия не комментирует украинский след в подрыве "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Источник в Европейской комиссии на вопрос РИА Новости о том, информировал ли Берлин европейские институты о выдаче ордера на арест подозреваемого в терактах на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины, а также о том, намерен ли Брюссель призвать Киев к сотрудничеству в проведении расследования, заявил, что расследование терактов является вопросом государств-членов, и отказался его комментировать.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара Светлана и Евгений Успенские.
"Это относится к компетенции государств-членов. Еврокомиссия не должна это комментировать", - сказал собеседник агентства.
После терактов на "Северных потоках" ЕС и НАТО активно продвигали утверждения о якобы существующей угрозе для подводной инфраструктуры Запада со стороны России. Высокопоставленные официальные лица НАТО и ЕС договорились совместно работать по устранению угроз критической инфраструктуре в случае обнаружения таковых. Для этих целей была создана совместная рабочая группа ЕС-НАТО по оценке угроз на критической инфраструктуре. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках этой рабочей группы будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры.
В сентябре прошлого года Европейская комиссия внесла предложение по проекту Плана действий на случай серьезных инцидентов на объектах критической инфраструктуры, представляющего собой "дорожную карту с конкретными мерами, которые можно применять, когда государства-члены сталкиваются со значительными инцидентами в критической инфраструктуре".