https://ria.ru/20240815/sevpotok-1966400993.html

В ЕК отказались комментировать расследование подрыва "Северных потоков"

В ЕК отказались комментировать расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 15.08.2024

В ЕК отказались комментировать расследование подрыва "Северных потоков"

Источник в Европейской комиссии на вопрос РИА Новости о том, информировал ли Берлин европейские институты о выдаче ордера на арест подозреваемого в терактах на... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:57

2024-08-15T14:57

2024-08-15T15:07

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БРЮССЕЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Источник в Европейской комиссии на вопрос РИА Новости о том, информировал ли Берлин европейские институты о выдаче ордера на арест подозреваемого в терактах на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины, а также о том, намерен ли Брюссель призвать Киев к сотрудничеству в проведении расследования, заявил, что расследование терактов является вопросом государств-членов, и отказался его комментировать.Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара Светлана и Евгений Успенские."Это относится к компетенции государств-членов. Еврокомиссия не должна это комментировать", - сказал собеседник агентства.После терактов на "Северных потоках" ЕС и НАТО активно продвигали утверждения о якобы существующей угрозе для подводной инфраструктуры Запада со стороны России. Высокопоставленные официальные лица НАТО и ЕС договорились совместно работать по устранению угроз критической инфраструктуре в случае обнаружения таковых. Для этих целей была создана совместная рабочая группа ЕС-НАТО по оценке угроз на критической инфраструктуре. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках этой рабочей группы будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры.В сентябре прошлого года Европейская комиссия внесла предложение по проекту Плана действий на случай серьезных инцидентов на объектах критической инфраструктуры, представляющего собой "дорожную карту с конкретными мерами, которые можно применять, когда государства-члены сталкиваются со значительными инцидентами в критической инфраструктуре".

https://ria.ru/20240815/wsj-1966380953.html

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еврокомиссия, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, в мире, украина, германия