https://ria.ru/20240815/rektor-1966296815.html

Ректор Колумбийского университета ушла в отставку

Ректор Колумбийского университета ушла в отставку - РИА Новости, 15.08.2024

Ректор Колумбийского университета ушла в отставку

Ректор Колумбийского университета, одного из самых престижных в США, Немат Минуш Шафик ушла в отставку после многомесячного скандала, связанного с ее реакцией... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T03:52

2024-08-15T03:52

2024-08-15T03:52

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сша

колумбийский университет

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Ректор Колумбийского университета, одного из самых престижных в США, Немат Минуш Шафик ушла в отставку после многомесячного скандала, связанного с ее реакцией на проходившие на территории кампуса учебного заведения акции протеста в поддержку Палестины, пишет газета New York Times со ссылкой на официального представителя университета. Как отмечает газета, уход Шафик, заступившей на этот пост в июле прошлого года, стал неожиданностью для многих, поскольку, во-первых, случился за месяц до начала осеннего семестра, а во-вторых, она продолжала пользоваться доверием членов правления Колумбийского университета, даже несмотря на скандал. Тем не менее, Шафик стала третьим ректором одного из университетов престижной Лиги Плюща, покинувшим свою должность за последний год. Теперь уже бывшая глава учебного заведения столкнулась с обвинениями в свой адрес в разгар палестино-израильского конфликта. Сторонники Палестины обвиняли ее в том, что она несколько раз вызывала полицию на территорию кампуса университета, чтобы разогнать протестующих и очистить оккупированные ими университетские здания. Произраильские активисты, напротив, обвиняли ее в потакании антисемитизму и том, что она принимала недостаточные меры для защиты студентов еврейского происхождения.

https://ria.ru/20240814/prigovor-1966266354.html

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в мире, палестина, сша, колумбийский университет