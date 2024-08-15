https://ria.ru/20240815/pshenitsa-1966318059.html

Ученые нашли бактерии, улучшающие устойчивость пшеницы к пестицидам

Ученые нашли бактерии, улучшающие устойчивость пшеницы к пестицидам - РИА Новости, 15.08.2024

Ученые нашли бактерии, улучшающие устойчивость пшеницы к пестицидам

Российские ученые выяснили, что некоторые бактерии можно использовать для обработки семян пшеницы, чтобы улучшить ее устойчивость к токсичным пестицидам,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:21

2024-08-15T09:21

2024-08-15T10:48

наука

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ростов-на-дону

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские ученые выяснили, что некоторые бактерии можно использовать для обработки семян пшеницы, чтобы улучшить ее устойчивость к токсичным пестицидам, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).Как пояснили агентству в РНФ, при выращивании большинства сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы, повсеместно используют пестициды — химические соединения, позволяющие избавиться от насекомых-вредителей, грибковых заболеваний и сорняков. Однако пестициды негативно сказываются и на самих растениях, которые они должны защищать. В частности, под их влиянием в растениях нарушается работа митохондрий — "энергетических станций" живых клеток, что приводит к ухудшению процесса дыхания и окислительному стрессу. Поэтому ученые ищут безопасные и эффективные альтернативы пестицидам.Сотрудники Воронежского государственного университета (Воронеж) и Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону) в рамках проекта, поддержанного грантом РНФ, определили, что почвенные бактерии из рода Azospirillum позволяют частично нивелировать токсические эффекты пестицидов. Авторы выбрали для исследования эти микроорганизмы потому, что, как было показано ранее, они повышают продуктивность пшеницы и ее устойчивость к неблагоприятным условиям. Такой эффект возникает, так как бактерии Azospirillum синтезируют необходимые растениям полисахариды, регулируют выработку важных для роста фитогормонов и летучих соединений, защищающих растения от вредителей. В ходе экспериментов выяснилось, что обработанные бактериями и пестицидами растения почти не отставали в росте от пшеницы без обработки. "Несмотря на наметившийся мировой тренд в сторону "зеленой биотехнологии", пока преждевременно говорить о том, что в ближайшее десятилетие произойдет полный отказ от использования химических пестицидов, поскольку от них зависит продовольственная безопасность во всем мире. По этой причине важно разработать подходы к минимизации ущерба, который наносят пестициды самим сельскохозяйственным культурам. Полученные результаты имеют не только фундаментальную, но и практическую значимость, так как они могут помочь в разработке новых биопрепаратов, способных увеличить урожайность и повысить устойчивость пшеницы к влиянию пестицидов", - сказала руководитель проекта, доцент кафедры биохимии и физиологии клетки Воронежского государственного университета Мария Гуреева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240808/pshenitsa-1964814532.html

https://ria.ru/20231009/rastenie-1901391361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронеж, ростов-на-дону, воронежский государственный университет, российский научный фонд, российская академия наук, наука, навигатор абитуриента, университетская наука