https://ria.ru/20240815/proisshestviya--1966216708.html

"Она очень любила своих детей". Кто стоит за гибелью семьи в Татарстане

"Она очень любила своих детей". Кто стоит за гибелью семьи в Татарстане - РИА Новости, 15.08.2024

"Она очень любила своих детей". Кто стоит за гибелью семьи в Татарстане

Намеренно подожгла дом и вышла на улицу — так, по версии следствия, 29-летняя Ильмира Гарданова из села Саитово расправилась со своей семьей. Многодетная мать... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:00

2024-08-15T08:00

2024-08-15T08:07

происшествия

тукаевский район

россия

александр бастрыкин

рустам минниханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Намеренно подожгла дом и вышла на улицу — так, по версии следствия, 29-летняя Ильмира Гарданова из села Саитово расправилась со своей семьей. Многодетная мать все отрицает и уверяет, что возгорание произошло случайно. О трагедии, которая унесла жизни четверых детей и троих взрослых, — в материале РИА Новости.Громкий случайДнем 18 июня 2023-го на пульт дежурного МЧС позвонили жители Тукаевского района и сообщили, что в Саитово полыхает одноэтажный деревянный дом. К моменту прибытия первых расчетов — буквально спустя пять минут — пожар распространился на кирпичную пристройку и деревянную веранду.В общей сложности горело 100 квадратных метров, огонь тушили несколько часов. Спасатели приступили к разбору завалов и увидели ужасную картину — останки семи человек, включая четверых детей.СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности", ход расследования на личный контроль взял председатель ведомства Александр Бастрыкин. Проверку назначили и в прокуратуре — чтобы определить, в каких условиях воспитывались погибшие дети, а также оценить соблюдение требований пожарной безопасности.Дознаватели МЧС выяснили, что в доме в 2020-м по программе президента Татарстана "Многодетные семьи" установили четыре автономные пожарные сигнализации, срабатывающие на малейшее задымление. При этом в феврале 2023-го, за четыре месяца до трагедии, элементы питания в приборах заменили, поэтому все они должны были работать исправно.Происшествие наделало много шума не только в Саитово, где всего около двухсот жителей, но и во всем Татарстане. Место трагедии посетил глава регионального управления МЧС. Президент республики Рустам Минниханов поручил главам районов провести профилактическую работу с населением по мерам пожарной безопасности, а также проверить состояние многодетных семей. Вскоре рейды с участием сотрудников МЧС прошли буквально в каждом населенном пункте.Тяжелый ударПосле пожара в живых осталась только 29-летняя Ильмира Гарданова. Она потеряла мужа Айнура, мать, брата и детей — сыновей шести, четырех и двух лет, а также трехлетнюю дочь.С будущим супругом Ильмира познакомилась больше десяти лет назад. В 2013-м сыграли пышную по местным меркам свадьбу. Поселились в доме у матери девушки в Саитово, где также жил ее старший брат. Он, как и Айнур, был разнорабочим.На страницах в соцсетях молодожены постоянно признавались друг другу в любви и публиковали совместные фотографии. У Ильмиры, например, несколько сотен снимков с бракосочетания. Вскоре у пары родился первенец — его фото до сих пор выставлены на страницах матери и отца.На фото: Ильмира и Айнур ГардановыПо словам местных, семья жила скромно, но дети всегда были сыты, одеты и обуты. Супруги иногда ссорились по мелочам, однако серьезных конфликтов не возникало. Во всяком случае, сельчане об этом ничего не слышали. Детей родители очень любили, посвящали им все свободное время.Трагедия, как утверждают жители Саитово, стала для Гардановой тяжелым ударом — в один миг она потеряла почти всех близких родственников. Остался лишь отец, который живет отдельно. После похорон Ильмира замкнулась в себе и практически прекратила общаться с друзьями и знакомыми.Кроме членов семьи, она также лишилась дома и всего имущества. Организацию похорон на себя взяла местная администрация.Новый поворотВ ходе расследования сотрудники СК выяснили: когда дом загорелся, родители работали в огороде. Отец кинулся внутрь за детьми, но оттуда уже не вышел. Ильмира все это время была на улице. Так или иначе, но именно она стала единственной подозреваемой в причинении смерти по неосторожности.На время следствия Гарданову оставили под подпиской о невыезде. Однако спустя некоторое время сотрудники СК ужесточили статью, переквалифицировав на 105, часть 2 — "Убийство двух и более людей, в том числе малолетних". А также добавили еще одну — "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".СК никак не комментировал ход расследования и причину изменения квалификации статьи. Однако, по данным местных журналистов, на пепелище эксперты нашли следы легковоспламеняющейся жидкости. Вероятно, следователи решили, что Гарданова намеренно разлила ее, а затем подожгла дом.Несмотря на тяжесть статьи, обвиняемая остается под подпиской о невыезде. На днях в Верховном суде Татарстана прошло первое заседание — закрытое. Ильмира и ее адвокат от общения с журналистами отказались.Известно, что судьбу женщины решит суд присяжных, отбор кандидатов начнется в сентябре.

https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html

https://ria.ru/20240617/kriminal-1952940819.html

https://ria.ru/20240404/proisshestvie-1937622961.html

тукаевский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, тукаевский район, россия, александр бастрыкин, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)