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Житель Благовещенска получил девять лет колонии за переписку со школьницей - РИА Новости, 15.08.2024
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06:07 15.08.2024
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Житель Благовещенска получил девять лет колонии за переписку со школьницей
Житель Благовещенска получил девять лет колонии за переписку со школьницей - РИА Новости, 15.08.2024
Житель Благовещенска получил девять лет колонии за переписку со школьницей
Благовещенский городской суд приговорил молодого человека к 9 годам колонии строго режима за переписку и фотовидеосъёмку интимного характера со школьницей,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:07
2024-08-15T06:07
происшествия
благовещенский городской суд
амурская область
благовещенск
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 авг – РИА Новости. Благовещенский городской суд приговорил молодого человека к 9 годам колонии строго режима за переписку и фотовидеосъёмку интимного характера со школьницей, сообщает пресс-служба суда. По данным следствия, молодой человек познакомился со школьницей в мессенджере в прошлом году. Ей он сообщил возраст, специальной заниженный на несколько лет, чтобы она думала, что общается с подростком. В переписке он неоднократно отправлял ей сообщения на сексуальную тему, предлагал снять фото и видео порнографического характера, которые хранил в своем мобильном, а также сам отправлял ей материалы подобного содержания. Молодого человека осудили по двум статьям УК - "иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", а также "съемка в целях изготовления порнографических материалов". "Благовещенский городской суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений и по их совокупности, путём частичного сложения наказаний, приговорил к 9 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении. В решении суд учёл, что молодой человек признал вину, раскаялся, активно способствовал расследованию преступления, принес извинения.
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происшествия, благовещенский городской суд, амурская область, благовещенск, россия
Происшествия, Благовещенский городской суд, Амурская область, Благовещенск, Россия
Житель Благовещенска получил девять лет колонии за переписку со школьницей

Суд назначил амурчанину 9 лет колонии за интимную переписку и съёмку школьницы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 авг – РИА Новости. Благовещенский городской суд приговорил молодого человека к 9 годам колонии строго режима за переписку и фотовидеосъёмку интимного характера со школьницей, сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, молодой человек познакомился со школьницей в мессенджере в прошлом году. Ей он сообщил возраст, специальной заниженный на несколько лет, чтобы она думала, что общается с подростком. В переписке он неоднократно отправлял ей сообщения на сексуальную тему, предлагал снять фото и видео порнографического характера, которые хранил в своем мобильном, а также сам отправлял ей материалы подобного содержания. Молодого человека осудили по двум статьям УК - "иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", а также "съемка в целях изготовления порнографических материалов".
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"Благовещенский городской суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений и по их совокупности, путём частичного сложения наказаний, приговорил к 9 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.
В решении суд учёл, что молодой человек признал вину, раскаялся, активно способствовал расследованию преступления, принес извинения.
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