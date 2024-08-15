https://ria.ru/20240815/prezident-1966305164.html
В Сеуле назвали объединение Кореи исторической задачей
В Сеуле назвали объединение Кореи исторической задачей - РИА Новости, 15.08.2024
В Сеуле назвали объединение Кореи исторической задачей
Объединение Кореи является исторической задачей, которую необходимо решить, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по случаю Дня освобождения, речь президента... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:45
2024-08-15T06:45
2024-08-15T06:45
в мире
южная корея
корейский полуостров
юн сок ель
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Объединение Кореи является исторической задачей, которую необходимо решить, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по случаю Дня освобождения, речь президента транслировал официальный канал его администрации в YouTube. Президент заявил об этом в обращении по случаю Дня освобождения, который отмечает окончание японской колонизации Кореи в 1945 году. "Перед нами стоит значительная историческая задача, которую необходимо обязательно решить. Это - объединение... пока разделение продолжается, установление нашей независимости не может быть завершено", - сказал президент. По его словам, свобода, которой "наслаждается" Южная Корея, должна быть распространена на Северную Корею. "Только когда на всем Корейском полуострове будет создана единая свободная и демократическая нация, по праву принадлежащая народу, мы, наконец, добьемся полного освобождения", - заявил Юн Сок Ёль. На пленуме ЦК ТПК в декабре прошлого года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын объявил о смене политики в отношении Южной Кореи, заявив, что "с этой Республикой Корея объединения никогда не случится". Он отметил, что "отношения между Севером и Югом больше не являются внутринациональными, однородными отношениями, а представляют собой отношений двух враждебных государств, двух воюющих государств, находящихся в состоянии войны". Впоследствии, выступая с посланием к сессии Верховного народного собрания, Ким Чен Ын отметил, что "лучше бы не использовать рудиментарные слова, вводящие в заблуждение о том, что Север и Юг — это одна и та же нация". Вскоре после этого в КНДР начали последовательно удаляться все символы объединения: перестали работать интернет-ресурсы, посвященные межкорейскому сотрудничеству, из СМИ стали удалять соответствующие статьи, на северокорейском телевидении начали демонстрироваться карты Кореи, включающие только фактически подконтрольную Пхеньяну северную половину Корейского полуострова. В конце января в КНДР также был демонтирован располагавшийся на южной окраине Пхеньяна Монумент трех хартий объединения Родины, посвященный планам северокорейского руководства по воссоединению с Южной Кореей. Предполагается, что КНДР может готовить и новую редакцию конституции страны, где также не будет упоминаться перспектива объединения Кореи.
https://ria.ru/20240815/koreya-1966304966.html
https://ria.ru/20240304/koreya-1931023745.html
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в мире, южная корея, корейский полуостров, юн сок ель, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Корейский полуостров, Юн Сок Ель, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
В Сеуле назвали объединение Кореи исторической задачей
Президент Южной Кореи назвал объединение страны исторической задачей
СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Объединение Кореи является исторической задачей, которую необходимо решить, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по случаю Дня освобождения, речь президента транслировал официальный канал его администрации в YouTube.
Президент заявил об этом в обращении по случаю Дня освобождения, который отмечает окончание японской колонизации Кореи в 1945 году.
"Перед нами стоит значительная историческая задача, которую необходимо обязательно решить. Это - объединение... пока разделение продолжается, установление нашей независимости не может быть завершено", - сказал президент.
По его словам, свобода, которой "наслаждается" Южная Корея, должна быть распространена на Северную Корею.
"Только когда на всем Корейском полуострове
будет создана единая свободная и демократическая нация, по праву принадлежащая народу, мы, наконец, добьемся полного освобождения", - заявил Юн Сок Ёль.
На пленуме ЦК ТПК в декабре прошлого года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
объявил о смене политики в отношении Южной Кореи, заявив, что "с этой Республикой Корея объединения никогда не случится". Он отметил, что "отношения между Севером и Югом больше не являются внутринациональными, однородными отношениями, а представляют собой отношений двух враждебных государств, двух воюющих государств, находящихся в состоянии войны".
Впоследствии, выступая с посланием к сессии Верховного народного собрания, Ким Чен Ын отметил, что "лучше бы не использовать рудиментарные слова, вводящие в заблуждение о том, что Север и Юг — это одна и та же нация". Вскоре после этого в КНДР начали последовательно удаляться все символы объединения: перестали работать интернет-ресурсы, посвященные межкорейскому сотрудничеству, из СМИ стали удалять соответствующие статьи, на северокорейском телевидении начали демонстрироваться карты Кореи, включающие только фактически подконтрольную Пхеньяну
северную половину Корейского полуострова.
В конце января в КНДР также был демонтирован располагавшийся на южной окраине Пхеньяна Монумент трех хартий объединения Родины, посвященный планам северокорейского руководства по воссоединению с Южной Кореей.
Предполагается, что КНДР может готовить и новую редакцию конституции страны, где также не будет упоминаться перспектива объединения Кореи.