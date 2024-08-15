https://ria.ru/20240815/presechenie-1966304803.html

У двух жителей Приамурья изъяли крупную партию наркотиков

У двух жителей Приамурья изъяли крупную партию наркотиков - РИА Новости, 15.08.2024

У двух жителей Приамурья изъяли крупную партию наркотиков

Крупную партию наркотических средств на общую сумму в миллион рублей изъяли сотрудники амурского управления ФСБ у двух жителей Приамурья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T06:39

2024-08-15T06:39

2024-08-15T06:39

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 авг – РИА Новости. Крупную партию наркотических средств на общую сумму в миллион рублей изъяли сотрудники амурского управления ФСБ у двух жителей Приамурья, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъято наркотическое вещество, содержащее в своем составе – PVP (производное N–метилэфедрона) и мефедрон. Из незаконного оборота выведено около 300 разовых доз, общей стоимостью 1 миллион рублей", - говорится в сообщении. Там же добавляется, что 22-летний и 20-летний жители региона планировали сбывать наркотики через интернет. Возбуждено уголовное дело – "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", уточнили в управлении ФСБ. За совершение такого преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

https://ria.ru/20240813/prigovor-1966021421.html

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, амурская область