https://ria.ru/20240815/presechenie-1966304803.html
У двух жителей Приамурья изъяли крупную партию наркотиков
У двух жителей Приамурья изъяли крупную партию наркотиков - РИА Новости, 15.08.2024
У двух жителей Приамурья изъяли крупную партию наркотиков
Крупную партию наркотических средств на общую сумму в миллион рублей изъяли сотрудники амурского управления ФСБ у двух жителей Приамурья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:39
2024-08-15T06:39
2024-08-15T06:39
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 авг – РИА Новости. Крупную партию наркотических средств на общую сумму в миллион рублей изъяли сотрудники амурского управления ФСБ у двух жителей Приамурья, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъято наркотическое вещество, содержащее в своем составе – PVP (производное N–метилэфедрона) и мефедрон. Из незаконного оборота выведено около 300 разовых доз, общей стоимостью 1 миллион рублей", - говорится в сообщении. Там же добавляется, что 22-летний и 20-летний жители региона планировали сбывать наркотики через интернет. Возбуждено уголовное дело – "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", уточнили в управлении ФСБ. За совершение такого преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
https://ria.ru/20240813/prigovor-1966021421.html
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, амурская область
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Амурская область
У двух жителей Приамурья изъяли крупную партию наркотиков
ФСБ Приамурья пресекла сбыт крупной партии наркотиков на сумму в миллион рублей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 авг – РИА Новости. Крупную партию наркотических средств на общую сумму в миллион рублей изъяли сотрудники амурского управления ФСБ у двух жителей Приамурья, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъято наркотическое вещество, содержащее в своем составе – PVP (производное N–метилэфедрона) и мефедрон. Из незаконного оборота выведено около 300 разовых доз, общей стоимостью 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.
Там же добавляется, что 22-летний и 20-летний жители региона планировали сбывать наркотики через интернет.
Возбуждено уголовное дело – "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", уточнили в управлении ФСБ.
За совершение такого преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.