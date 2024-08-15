https://ria.ru/20240815/predprinimatelnitsy-1966335182.html

Успешные предпринимательницы поделятся опытом экспорта в СНГ и Китай

Успешные предпринимательницы поделятся опытом экспорта в СНГ и Китай - РИА Новости, 15.08.2024

Успешные предпринимательницы поделятся опытом экспорта в СНГ и Китай

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 6 сентября проведет для предпринимателей консультацию о продвижении товаров народного потребления на рынки СНГ и... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:03

2024-08-15T11:03

2024-08-15T11:03

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 6 сентября проведет для предпринимателей консультацию о продвижении товаров народного потребления на рынки СНГ и Китая, сообщает РЭЦ."Участие бесплатное, консультация пройдет в онлайн-формате. Регистрация уже открыта на сайте РЭЦ в разделе "Мероприятия", - говорится в сообщении.На вебинаре представительницы российских компаний поделятся своими историями экспорта.Об особенностях продвижения в крупные сети Армении расскажет Ирина Демченко, учредитель компании "ДекорСтайлГласс", производящей декорированную посуду из стекла и фарфора.Как построить успешную бизнес-модель для вывода продуктов питания в страны Центральной Азии, расскажет Александра Гудимова, основатель бренда Bionova, директор по маркетингу ООО "НоваПродукт АГ".Уникальным опытом по развертыванию ИТ-инфраструктуры и выполнению местных требований для работы в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона поделится Румия Рахимова, директор по развитию высокотехнологичной компании "СИТИК Телеком СПС".Своими рекомендациями по выводу продукции на экспорт также поделятся зарубежные представители РЭЦ: руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян, руководитель представительства РЭЦ в Киргизии Ишхан Буюклянов и руководитель представительства РЭЦ в Китае Максим Федотов.Отметим, с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге пройдет четвертый Евразийский женский форум, на площадке которого будет работать бизнес-зона "Сделано в России".Евразийский женский форум является крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин-лидеров со всех континентов планеты, для диалога и выработки совместных решений по актуальным вопросам международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, продвижения социальных благотворительных проектов.Подробности на официальном сайте.

https://ria.ru/20240814/rets-1966122724.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)