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Ленобласть отправила жителям Курской области 20 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.08.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
15:56 15.08.2024 (обновлено: 18:22 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/pomosch-1966417545.html
Ленобласть отправила жителям Курской области 20 тонн гуманитарной помощи
Ленобласть отправила жителям Курской области 20 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.08.2024
Ленобласть отправила жителям Курской области 20 тонн гуманитарной помощи
Ленобласть отправила пострадавшим от нападения ВСУ жителям Курской области очередной транш гуманитарной помощи - 20 тонн груза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:56
2024-08-15T18:22
ленинградская область
курская область
александр дрозденко
валерий герасимов
гуманитарная помощь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Ленобласть отправила пострадавшим от нападения ВСУ жителям Курской области очередной транш гуманитарной помощи - 20 тонн груза, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня мы везём то, что необходимо в первую очередь людям, попавшим в беду — детское питание, одежду, средства гигиены и строительные материалы. Курску и Белгороду нужны доски, гвозди, кровельный материал, мы будем готовить с предприятиями отправку строительных материалов", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Он добавил, что это не первая отправка груза гуманитарной помощи в Курск. "Мы с первых дней террористического нападения на Курскую область собрали и отправили машины, будут ещё отправки — ко мне обращаются руководители предприятий, диаспоры, предлагают свою помощь. Каналы связи налажены, помощь доходит до адресатов. Будем продолжать", - отметил губернатор. По словам Дрозденко, в помощи Курской области будет участвовать не только партия "Единая Россия". Регион приглашает все политические партии, общественные движения, предприятия присоединиться. "Жители активно помогают, денежная помощь идёт, кто сколько может, и это идет по велению души. Такой показатель настоящего братства, дружбы, поддержки, но по-другому россияне не могут", - заключил губернатор. Ранее Ленобласть начала формировать груз медикаментов для отправки в Курскую области. Кроме того, Дрозденко сообщал, что области будет оказана помощь по восстановлению инфраструктуры и медицине. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/lenoblast-1965750558.html
https://ria.ru/20240809/medikamenty-1965300379.html
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курская область, александр дрозденко, валерий герасимов, гуманитарная помощь
Ленинградская область , Курская область, Александр Дрозденко, Валерий Герасимов, Гуманитарная помощь

Ленобласть отправила жителям Курской области 20 тонн гуманитарной помощи

© Фото : Правительство Ленинградской областиЛенобласть отправила жителям Курской области 20 тонн гуманитарной помощи
Ленобласть отправила жителям Курской области 20 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Правительство Ленинградской области
Ленобласть отправила жителям Курской области 20 тонн гуманитарной помощи
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Ленобласть отправила пострадавшим от нападения ВСУ жителям Курской области очередной транш гуманитарной помощи - 20 тонн груза, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня мы везём то, что необходимо в первую очередь людям, попавшим в беду — детское питание, одежду, средства гигиены и строительные материалы. Курску и Белгороду нужны доски, гвозди, кровельный материал, мы будем готовить с предприятиями отправку строительных материалов", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Ленобласть готова дополнительно принять до 300 детей из Курской области
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Он добавил, что это не первая отправка груза гуманитарной помощи в Курск.
"Мы с первых дней террористического нападения на Курскую область собрали и отправили машины, будут ещё отправки — ко мне обращаются руководители предприятий, диаспоры, предлагают свою помощь. Каналы связи налажены, помощь доходит до адресатов. Будем продолжать", - отметил губернатор.
По словам Дрозденко, в помощи Курской области будет участвовать не только партия "Единая Россия". Регион приглашает все политические партии, общественные движения, предприятия присоединиться.
"Жители активно помогают, денежная помощь идёт, кто сколько может, и это идет по велению души. Такой показатель настоящего братства, дружбы, поддержки, но по-другому россияне не могут", - заключил губернатор.
Ранее Ленобласть начала формировать груз медикаментов для отправки в Курскую области. Кроме того, Дрозденко сообщал, что области будет оказана помощь по восстановлению инфраструктуры и медицине.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Ленобласть формирует груз медикаментов для отправки в Курскую область
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Ленинградская областьКурская областьАлександр ДрозденкоВалерий ГерасимовГуманитарная помощь
 
 
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