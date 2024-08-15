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Подоляк признал, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с Западом - РИА Новости, 15.08.2024
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11:03 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/podoljak-1966335355.html
Подоляк признал, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с Западом
Подоляк признал, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с Западом - РИА Новости, 15.08.2024
Подоляк признал, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с Западом
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал планирующуюся атаку украинских сил на Курскую область с западными... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:03
2024-08-15T11:03
в мире
россия
курская область
киев
михаил подоляк
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал планирующуюся атаку украинских сил на Курскую область с западными партнерами, несмотря на то, что многие из них официально заявляли об обратном. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель во вторник отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ, а также заявлению председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова о том, что Киев совершил террористическую атаку в Курской области при поддержке Запада. В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не участвовали в планировании или подготовке атаки ВСУ в Курской области. Официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер ранее заявлял, что атаки ВСУ в Курской области, в том числе применение ими немецкого оружия там, держатся Киевом в тайне и не согласовываются с Берлином. Подоляк в интервью британской газете Independent опроверг заявления ключевых западных партнеров Украины, включая США и Британию, о том, что они не были проинформированы заранее по поводу атаки. "Есть определенные вещи, которые необходимо сделать с элементом неожиданности, и которые должны произойти на местном уровне. Но обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне", - заявил Подоляк. Он также сообщил, что Украина глубоко разочарована тем, что не может использовать ракеты, такие как британские дальнобойные Storm Shadow, в глубине российской территории. Ранее венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради заявил РИА Новости, что Киев не мог организовать нападение в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, без согласования с США или Великобританией. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/boepripas-1966327155.html
https://radiosputnik.ru/20240815/dubinskiy-1966332333.html
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в мире, россия, курская область, киев, михаил подоляк, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Курская область, Киев, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Подоляк признал, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с Западом

Подоляк: Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал планирующуюся атаку украинских сил на Курскую область с западными партнерами, несмотря на то, что многие из них официально заявляли об обратном.
Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель во вторник отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ, а также заявлению председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова о том, что Киев совершил террористическую атаку в Курской области при поддержке Запада. В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не участвовали в планировании или подготовке атаки ВСУ в Курской области. Официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер ранее заявлял, что атаки ВСУ в Курской области, в том числе применение ими немецкого оружия там, держатся Киевом в тайне и не согласовываются с Берлином.
Жители Суджанского района о применении ВСУ кассетных боеприпасов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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10:22
Подоляк в интервью британской газете Independent опроверг заявления ключевых западных партнеров Украины, включая США и Британию, о том, что они не были проинформированы заранее по поводу атаки.
"Есть определенные вещи, которые необходимо сделать с элементом неожиданности, и которые должны произойти на местном уровне. Но обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне", - заявил Подоляк.
Он также сообщил, что Украина глубоко разочарована тем, что не может использовать ракеты, такие как британские дальнобойные Storm Shadow, в глубине российской территории.
Ранее венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради заявил РИА Новости, что Киев не мог организовать нападение в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, без согласования с США или Великобританией.
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10:53
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Вчера, 22:30
 
В миреРоссияКурская областьКиевМихаил ПодолякВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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