https://ria.ru/20240815/ospa-1966492133.html
Власти Британии готовятся к появлению нового штамма оспы обезьян
Власти Британии готовятся к появлению нового штамма оспы обезьян - РИА Новости, 15.08.2024
Власти Британии готовятся к появлению нового штамма оспы обезьян
Власти Великобритании готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян, следует из заявления британского агентства по... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:10
2024-08-15T22:10
2024-08-15T22:10
в мире
здоровье - общество
великобритания
африка
россия
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Великобритании готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян, следует из заявления британского агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованного в четверг на сайте правительства страны. "В настоящее время риск для британского населения считается низким. Однако разрабатываются планы, чтобы подготовиться к любым случаям, которые мы можем увидеть в Великобритании", - приводятся в документе слова представителя ведомства. Такая подготовка включает в себя обеспечение доступности быстрого тестирования, разработку протоколов для безопасного лечения зараженных людей и предотвращение распространения инфекции, сообщило UKHSA. В настоящий момент в Британии не было зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян клады I, говорится в заявлении. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.
https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, великобритания, африка, россия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
В мире, Здоровье - Общество, Великобритания, Африка, Россия, ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Оспа обезьян
Власти Британии готовятся к появлению нового штамма оспы обезьян
В Британии готовятся к возможному распространению нового штамма оспы обезьян
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Великобритании готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян, следует из заявления британского агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованного в четверг на сайте правительства страны.
"В настоящее время риск для британского населения считается низким. Однако разрабатываются планы, чтобы подготовиться к любым случаям, которые мы можем увидеть в Великобритании", - приводятся в документе слова представителя ведомства.
Такая подготовка включает в себя обеспечение доступности быстрого тестирования, разработку протоколов для безопасного лечения зараженных людей и предотвращение распространения инфекции, сообщило UKHSA.
В настоящий момент в Британии не было зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян клады I, говорится в заявлении.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке
чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
В Роспотребнадзоре
заявили, что в России
нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США
, Великобритания, Швеция
и Бельгия
.