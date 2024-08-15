https://ria.ru/20240815/ospa-1966492133.html

Власти Британии готовятся к появлению нового штамма оспы обезьян

Власти Британии готовятся к появлению нового штамма оспы обезьян - РИА Новости, 15.08.2024

Власти Британии готовятся к появлению нового штамма оспы обезьян

Власти Великобритании готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян, следует из заявления британского агентства по... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T22:10

2024-08-15T22:10

2024-08-15T22:10

в мире

здоровье - общество

великобритания

африка

россия

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Великобритании готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян, следует из заявления британского агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованного в четверг на сайте правительства страны. "В настоящее время риск для британского населения считается низким. Однако разрабатываются планы, чтобы подготовиться к любым случаям, которые мы можем увидеть в Великобритании", - приводятся в документе слова представителя ведомства. Такая подготовка включает в себя обеспечение доступности быстрого тестирования, разработку протоколов для безопасного лечения зараженных людей и предотвращение распространения инфекции, сообщило UKHSA. В настоящий момент в Британии не было зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян клады I, говорится в заявлении. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

https://ria.ru/20240815/ospa-1966297733.html

великобритания

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, великобритания, африка, россия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян