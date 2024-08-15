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Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян - РИА Новости, 15.08.2024
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04:07 15.08.2024 (обновлено: 04:20 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/ospa-1966297733.html
Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян
Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян - РИА Новости, 15.08.2024
Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян
В России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T04:07
2024-08-15T04:20
здоровье - общество
россия
африка
тедрос адханом гебрейесус
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
общество
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. "Роспотребнадзор сообщает, что в РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции… Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет", — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что в рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр", с помощью которого специалисты ведомства анализируют ситуацию в режиме реального времени, выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В Роспотребнадзоре отметили, что в России в достаточном количестве имеются высокотехнологичные современные тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус оспы обезьян и могут использоваться во внелабораторных условиях. Кроме того, ведомство подготовило в адрес затронутых эпидемией стран Африки, а также в Африканский центр по контролю и профилактике болезней предложения об оказании научно-технического содействия и помощи в подготовке специалистов. Роспотребнадзор также напомнил, что гражданам, пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам – пользоваться маской и соблюдать гигиену рук. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека. В июле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что вспышка оспы обезьян в мире продолжается с 2022 года, она связана с завозом болезни в 116 стран, где ранее ее не было.Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают – рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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здоровье - общество, россия, африка, тедрос адханом гебрейесус, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество
Здоровье - Общество, Россия, Африка, Тедрос Адханом Гебрейесус, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян

Роспотребнадзор: в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян

© РИА Новости / Кирилл БрагаЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Знак биологической опасности. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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"Роспотребнадзор сообщает, что в РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции… Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет", — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что в рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр", с помощью которого специалисты ведомства анализируют ситуацию в режиме реального времени, выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
В Роспотребнадзоре отметили, что в России в достаточном количестве имеются высокотехнологичные современные тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус оспы обезьян и могут использоваться во внелабораторных условиях.
Кроме того, ведомство подготовило в адрес затронутых эпидемией стран Африки, а также в Африканский центр по контролю и профилактике болезней предложения об оказании научно-технического содействия и помощи в подготовке специалистов.
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Роспотребнадзор также напомнил, что гражданам, пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам – пользоваться маской и соблюдать гигиену рук. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека.
В июле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что вспышка оспы обезьян в мире продолжается с 2022 года, она связана с завозом болезни в 116 стран, где ранее ее не было.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают – рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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