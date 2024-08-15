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В России разработали новый материал для борьбы с излучением - РИА Новости, 15.08.2024
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Наука
 
03:00 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/nauka-1965678687.html
В России разработали новый материал для борьбы с излучением
В России разработали новый материал для борьбы с излучением - РИА Новости, 15.08.2024
В России разработали новый материал для борьбы с излучением
Новый материал для снижения уровня электромагнитных помех создали ученые УрФУ в составе международного исследовательского коллектива. По словам авторов,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T03:00
2024-08-15T03:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
уральский федеральный университет
российская академия наук
электромагнитное излучение
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Новый материал для снижения уровня электромагнитных помех создали ученые УрФУ в составе международного исследовательского коллектива. По словам авторов, разработка позволяет существенно уменьшить влияние электромагнитного излучения на технику. Результаты представлены в журнале Polymers.Во время появления первых мобильных телефонов входящий звонок можно было предугадать по характерному гулу в музыкальных колонках. Такая "проницательность" колонок объясняется электромагнитными помехами, которые не видны глазу и появляются раньше, чем проходит сам звонок.Однако не только искусственные источники вроде сотовых сетей вызывают помехи. Причиной могут стать и молнии, магнитные поля Земли или космические шумы. В любом случае помехи нарушают нормальную работу электрических устройств, поэтому важной задачей становится снижение их уровня, рассказали в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).Для защиты от электромагнитного излучения на технику устанавливают экраны, как правило, металлические. К их минусам специалисты относят большой вес, низкую способность сопротивляться коррозии и сложность в изготовлении образцов необычной формы. Однако самая большая проблема, по словам ученых, кроется в механизме работы металлических экранов: они отражают излучение, а не поглощают его.Альтернатива металлам – композитные (состоящие из нескольких слоев) материалы на основе полимеров – длинных цепочек одинаковых фрагментов. В качестве наполнителя выбирают вещества, проводящие ток и, как следствие, поглощающие помехи, а на роль оболочки, напротив, берут диэлектрики, поэтому излучение остается внутри композита, подчеркнули специалисты.Исследователи УрФУ совместно с учеными лаборатории структурно-химической модификации полимеров Института технической химии УрО РАН и коллегами из Румынии разработали новый композитный материал, способный снижать мощность помехового электромагнитного излучения до 10 000 раз.В вузе отметили, что оболочкой послужил обычный промышленный пластик, который используется во многих электронных приборах, а проводящими наполнителями стали углеродные и магнитные материалы.&quot;В качестве наполнителя нами был выбран магнетит (один из видов оксида железа) и углеродные волокна длиной 3-5 мм. Введение обоих компонентов в АБС-пластик многократно увеличивает электропроводность материала, однако ухудшает термическую стабильность&quot;, – рассказал один из авторов исследования, ведущий инженер и старший преподаватель УрФУ Виктор Чечеткин.Он добавил, что для улучшения способности композита сохранять свои свойства при повышении температуры ученые подобрали оптимальный объем наполнителя (2,5% по массе)."Были задействованы разнообразные установки для исследования как физико-механических, так и электродинамических свойств материалов, причем некоторые установки были разработаны членами научного коллектива и не имеют аналогов в России", – подчеркнул Чечеткин.Сегодня перед научным коллективом стоит задача отработать технологию промышленного производства композитного материала.
https://ria.ru/20230717/nauka-1883954514.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, уральский федеральный университет, российская академия наук, электромагнитное излучение, техника
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Уральский федеральный университет, Российская академия наук, электромагнитное излучение, Техника

В России разработали новый материал для борьбы с излучением

© iStock.com / Bill OxfordВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© iStock.com / Bill Oxford
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Новый материал для снижения уровня электромагнитных помех создали ученые УрФУ в составе международного исследовательского коллектива. По словам авторов, разработка позволяет существенно уменьшить влияние электромагнитного излучения на технику. Результаты представлены в журнале Polymers.
Во время появления первых мобильных телефонов входящий звонок можно было предугадать по характерному гулу в музыкальных колонках. Такая "проницательность" колонок объясняется электромагнитными помехами, которые не видны глазу и появляются раньше, чем проходит сам звонок.
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Однако не только искусственные источники вроде сотовых сетей вызывают помехи. Причиной могут стать и молнии, магнитные поля Земли или космические шумы. В любом случае помехи нарушают нормальную работу электрических устройств, поэтому важной задачей становится снижение их уровня, рассказали в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).
Для защиты от электромагнитного излучения на технику устанавливают экраны, как правило, металлические. К их минусам специалисты относят большой вес, низкую способность сопротивляться коррозии и сложность в изготовлении образцов необычной формы. Однако самая большая проблема, по словам ученых, кроется в механизме работы металлических экранов: они отражают излучение, а не поглощают его.
Альтернатива металлам – композитные (состоящие из нескольких слоев) материалы на основе полимеров – длинных цепочек одинаковых фрагментов. В качестве наполнителя выбирают вещества, проводящие ток и, как следствие, поглощающие помехи, а на роль оболочки, напротив, берут диэлектрики, поэтому излучение остается внутри композита, подчеркнули специалисты.
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Исследователи УрФУ совместно с учеными лаборатории структурно-химической модификации полимеров Института технической химии УрО РАН и коллегами из Румынии разработали новый композитный материал, способный снижать мощность помехового электромагнитного излучения до 10 000 раз.
В вузе отметили, что оболочкой послужил обычный промышленный пластик, который используется во многих электронных приборах, а проводящими наполнителями стали углеродные и магнитные материалы.
«

"В качестве наполнителя нами был выбран магнетит (один из видов оксида железа) и углеродные волокна длиной 3-5 мм. Введение обоих компонентов в АБС-пластик многократно увеличивает электропроводность материала, однако ухудшает термическую стабильность", – рассказал один из авторов исследования, ведущий инженер и старший преподаватель УрФУ Виктор Чечеткин.

© Фото : Пресс-служба УрФУведущий инженер и старший преподаватель УрФУ Виктор Чечеткин
ведущий инженер и старший преподаватель УрФУ Виктор Чечеткин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Пресс-служба УрФУ
ведущий инженер и старший преподаватель УрФУ Виктор Чечеткин
Он добавил, что для улучшения способности композита сохранять свои свойства при повышении температуры ученые подобрали оптимальный объем наполнителя (2,5% по массе).
"Были задействованы разнообразные установки для исследования как физико-механических, так и электродинамических свойств материалов, причем некоторые установки были разработаны членами научного коллектива и не имеют аналогов в России", – подчеркнул Чечеткин.
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Сегодня перед научным коллективом стоит задача отработать технологию промышленного производства композитного материала.
 
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