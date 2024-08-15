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Сектор МСП бьет рекорды благодаря мерам господдержки

Сектор МСП бьет рекорды благодаря мерам господдержки - РИА Новости, 15.08.2024

Сектор МСП бьет рекорды благодаря мерам господдержки

Российский сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает демонстрировать уверенный рост, чему способствуют разнообразные меры господдержки,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:14

2024-08-15T11:14

2024-08-15T11:14

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корпорация мсп

россия

курская область

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Российский сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает демонстрировать уверенный рост, чему способствуют разнообразные меры господдержки, позволяющие бизнесу активно развиваться даже в условиях высокой ключевой ставки.По данным Минэкономразвития, только за первое полугодие 2024 года малый и средний бизнес в рамках льготных кредитных, лизинговых и гарантийных программ по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" привлек почти 700 миллиардов рублей финансирования. На этом фоне за указанный период было открыто свыше 660 тысяч новых МСП."На данный момент число вновь созданных субъектов МСП находится на уровне 662,2 тысячи единиц. Такие результаты свидетельствуют о предпринимательской активности, бизнес-оптимизме, желании даже в непростое время начинать собственное дело", – пояснила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, слова которой приводятся на сайте Минэкономразвития.Финансовая поддержка сказывается и на качественном росте сектора МСП, когда все больше микропредприятий переходят в разряд малых, а малые, в свою очередь, становятся средними. Так, по последним данным Минэкономразвития, число компаний среднего бизнеса в первом полугодии выросло на 12% в годовом выражении и достигло 20,8 тысячи, что стало рекордным показателем за всю историю (с 2016 года, когда был сформирован реестр МСП). При этом ежегодно порядка трех тысяч компаний перерастают критерии принадлежности к малому и среднему бизнесу.Инструменты поддержкиНаиболее востребованным инструментом поддержки у малого и среднего бизнеса остаются госпрограммы льготного кредитования, позволяющие предпринимателям привлекать на развитие бизнеса более дешевые заемные средства по сравнению с общерыночным уровнем.Так, по данным Минэкономразвития, в первом полугодии 2024 года коммерческие банки предлагали МСП кредиты по ставкам от 20 до 28% годовых. В это же время по одной из самых востребованных льготных финансовых программ (Программа 1764) предприятия могли привлекать кредитные средства в объеме от 500 тысяч до 2 миллиардов рублей по ставкам 15% для микро- и малых и 13,5% для средних предприятий. По программе "888", разработанной для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, ставка по кредитам для предпринимателей и вовсе не превышала 10% годовых. По этим двум программам было привлечено более 40% (свыше 300 миллиардов рублей) от общего объема льготных финансовых средств.Как сообщается в докладе Минэкономразвития, основная кредитная поддержка сосредоточена в реальных секторах и затрагивает обрабатывающие производства, компании сферы туризма, транспорта, сельского хозяйства. В частности, почти 15,7 миллиарда рублей по 900 кредитам привлекли компании в сфере легкой промышленности. Из них более 10 миллиарда рублей получили малые- и микропредприятия, которым труднее всего привлекать банковское финансирование.Еще одним инструментом являются микрозаймы государственных МФО, у которых бизнес привлек за первое полугодие более 26 миллиардов рублей. Причем более 5,4 миллиарда рублей предприниматели получили онлайн через сервис цифровой платформы МСП.РФ, разработанной Корпорацией МСП и Минэкономразвития специально для нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Средняя ставка микрозаймов для российских МСП, привлеченных через платформу, была на уровне 7,3%, средний размер микрозайма - 2,4 миллиона рублей.Также популярны у предпринимателей залоговые инструменты поддержки. Более половины финансовых средств малый и средний бизнес привлек благодаря поручительствам по банковским кредитам. Так, в рамках "зонтичных" поручительств Корпорации МСП было заключено более 22 тысяч договоров на общую сумму 208 миллиардов рублей."Рост кредитов под поручительства связан с развитием инструмента "зонтичных" поручительств, количество договоров по которым выросло более чем в три раза. Мы видим, что на фоне высокой ключевой ставки "зонтичные" поручительства дают возможность бизнесу получить кредит на оптимальных условиях. Наша аналитика говорит о том, что каждый третий предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства. Также видим эффективность для государства – на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в докладе Минэка.Масштабироваться малому бизнесу позволяют и инструменты льготного лизинга оборудования, которые предлагает Корпорация МСП через свою структуру "МСП Лизинг". За первое полугодие 2024 года объем льготной лизинговой поддержки составил почти 2 миллиарда рублей. Ее получили около 200 предпринимателей, которые ведут свою деятельность в отраслях машиностроения и металлообработки, химической и пищевой промышленности, полиграфии, сообщается в докладе.Получить любую господдержку стало проще через онлайн-сервисы цифровой платформы МСП.РФ, где можно подать заявку на оформление льготного кредита, подобрать франшизу, пройти обучающие курсы, получить оценку перспективности открытия точки, заполнить налоговую отчетность и т.д. Также всем начинающим и действующим предпринимателям меры поддержки предоставляются в центрах "Мой бизнес". Там можно получить консультацию, пройти обучение по основам ведения бизнеса, узнать о льготах, обратиться за адресной помощью и многое другое.Реальная помощь. Истории успехаО том, как меры господдержки помогают небольшим компаниям расширить бизнес и увеличить обороты, рассказали предприниматели из различных регионов России.Так, Алексей Астахов из Саратовской области занимается производством сборно-разборных детских игровых площадок из дерева и фанеры, выполняя в том числе муниципальные заказы на создание таких площадок в жилых районах."К производству детских площадок я пришел неслучайно: меня всегда привлекали технологии и воплощение своих уникальных идей. Все оборудование, которое мы производим, разработано нами с самого начала, мы продумываем и воплощаем каждую деталь наших изделий. Моя деятельность в основном связана с инженерным творчеством", - рассказывает Алексей.Его компания является активным получателем поддержки от областного центра "Мой бизнес"."Мы часто обращаемся за поддержкой в центр "Мой бизнес" - в частности, мы получали софинансирование по сертификации наших детских площадок. Сертификация изделий является дорогостоящей процедурой, поэтому поддержка стала для нас очень ценной и ощутимой. Кроме того, центр "Мой бизнес" оперативно информирует о всех мерах государственной поддержки, что позволяет нашей компании ими своевременно пользоваться и активно развиваться", - отметил предприниматель.В Хабаровском крае в 2022 году два друга-студента Дальневосточного университета путей сообщения (ДФГУПС) учредили каршеринговую компанию. Начинали с одного автомобиля, купленного в кредит, а теперь в парке 35 машин эконом- и бизнес-класса. В перспективных планах предприятия развитие каршеринга не только в Хабаровском крае, но и выход на рынки Еврейской АО и Амурской области."Сейчас в нашей клиентской базе только активных клиентов насчитывается 4 тысячи, а всего их около 15 тысяч. Спрос на наши услуги постоянно растет, и обороты бизнеса только увеличиваются, поэтому нам необходимо пополнять парк", – рассказывает генеральный директор компании Иван Вареник.Поскольку для расширения парка у молодой компании не хватало свободных средств (как и собственного залога), предприниматели обратились в краевой Гарантийный фонд. Благодаря предоставленным поручительствам фонда в марте 2024 года компания получила два банковских кредита на общую сумму 7,4 миллиона рублей, которые пойдут на приобретение за рубежом десяти автомобилей, оплату таможенных платежей и транспортных расходов, оформление машин в едином стиле.В свою очередь, хлебопекарная компания из Курской области смогла получить льготный микрозаем на развитие производства. Средства в объеме 2,5 миллиона рублей выдала Микрокредитная компания Курской области, работающая на базе центра "Мой бизнес"."Полученные средства были очень кстати: благодаря льготному займу мы смогли приобрести тестоделитель. В дальнейшем планируем обновить автопарк, поэтому следим за государственными программами поддержки", - прокомментировал генеральный директор компании Валентин Пилюгин.Таким образом, меры поддержки, предусмотренные нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", все активнее продвигаются в регионы. По оценкам Минэкономразвития, на данный момент больше всего компаний малого и среднего бизнеса действует в Центральном федеральном округе – 1,9 миллиона. Также в первую пятерку входят Приволжский (1,1 миллиона), Южный (715 тысяч), Северо-Западный (685 тысяч) и Сибирский (618 тысяч) округа. На территориях новых российских регионов предпринимательскую деятельность ведут порядка 108 тысяч субъектов МСП.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

поддержка бизнеса , корпорация мсп, россия, курская область