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Многодетным семьям с тройнями из Ленобласти вручили жилищные сертификаты - РИА Новости, 15.08.2024
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Ленинградская область
 
18:56 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/mnogodetnye-1966462970.html
Многодетным семьям с тройнями из Ленобласти вручили жилищные сертификаты
Многодетным семьям с тройнями из Ленобласти вручили жилищные сертификаты - РИА Новости, 15.08.2024
Многодетным семьям с тройнями из Ленобласти вручили жилищные сертификаты
Многодетным семьям с тройнями вручили в Ленинградской области сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:56
2024-08-15T18:56
ленинградская область
общество
ленинградская область
александр дрозденко
ломоносовский район
всеволожский район
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Многодетным семьям с тройнями вручили в Ленинградской области сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко торжественно вручил многодетным семьям Владимира Катана из Всеволожского района и Нурулло Эгамкулова из Ломоносовского района сертификаты на улучшение жилищных условий", - говорится в сообщении. Как отметил Дрозденко, сертификат на улучшение жилищных условий для семей с тройняшками растет в цене, а потратить его можно и на погашение ипотеки, и на строительство частного дома. Размер сертификата в 2024 году увеличен до 3,138 миллионов рублей. Всего с начала действия в 2022 году программы поддержки жильем семей с тройнями в Ленинградской области сертификаты получили девять многодетных семей, в том числе две семьи в 2024 году. В Ленинградской области 22 835 многодетных семей, в которых воспитываются 74 883 ребенка. В регионе действует 41 мера социальной поддержки семей с детьми, 35 из которых финансируются за счет средств областного бюджета. Предоставление мер социальной поддержки начинается с этапа беременности и идет до достижения 23 лет. За пять лет в Ленинградской области бюджет на меры поддержки семей с детьми вырос в шесть раз.
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общество, ленинградская область, александр дрозденко, ломоносовский район, всеволожский район, жилье
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Ломоносовский район, Всеволожский район, Жилье

Многодетным семьям с тройнями из Ленобласти вручили жилищные сертификаты

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖилой дом
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Многодетным семьям с тройнями вручили в Ленинградской области сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко торжественно вручил многодетным семьям Владимира Катана из Всеволожского района и Нурулло Эгамкулова из Ломоносовского района сертификаты на улучшение жилищных условий", - говорится в сообщении.
Как отметил Дрозденко, сертификат на улучшение жилищных условий для семей с тройняшками растет в цене, а потратить его можно и на погашение ипотеки, и на строительство частного дома.
Размер сертификата в 2024 году увеличен до 3,138 миллионов рублей. Всего с начала действия в 2022 году программы поддержки жильем семей с тройнями в Ленинградской области сертификаты получили девять многодетных семей, в том числе две семьи в 2024 году.
В Ленинградской области 22 835 многодетных семей, в которых воспитываются 74 883 ребенка. В регионе действует 41 мера социальной поддержки семей с детьми, 35 из которых финансируются за счет средств областного бюджета. Предоставление мер социальной поддержки начинается с этапа беременности и идет до достижения 23 лет. За пять лет в Ленинградской области бюджет на меры поддержки семей с детьми вырос в шесть раз.
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Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЛомоносовский районВсеволожский районЖилье
 
 
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