https://ria.ru/20240815/mironov-1966407588.html

Миронов прокомментировал проект о сдаче биометрии иностранцами

Миронов прокомментировал проект о сдаче биометрии иностранцами - РИА Новости, 15.08.2024

Миронов прокомментировал проект о сдаче биометрии иностранцами

Принятие законопроекта, который обязывает иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ послужит усилению общественной и национальной безопасности, сообщил... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:20

2024-08-15T15:20

2024-08-15T15:20

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сергей миронов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Принятие законопроекта, который обязывает иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ послужит усилению общественной и национальной безопасности, сообщил журналистам лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Депутаты Госдумы от фракции СРЗП во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, обязывающий иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ в целях, не связанных с работой, на срок более 90 дней. Законопроектом также предлагается обязать иностранцев сдавать биометрию для трудовой деятельности сразу при въезде в РФ, а не в миграционной службе. "При текущих подходах иностранцы зачастую "забывают" пройти обязательные процедуры. Нередко успевают безо всякой биометрии совершить правонарушения, принудительно выехать из страны и вернуться. Принятие нашего законопроекта послужит усилению общественной и национальной безопасности, профилактике преступности среди мигрантов", - заявил Миронов. Первый зампред фракции эсеров Дмитрий Гусев также отметил, что сдача биометрии поможет прекратить практику, при которой высланные на родину мигранты возвращаются в Россию, сменив вариант написания ФИО в паспортных данных. "Жесткий биометрический контроль на въезде в Россию поставит заслон для хитрых мигрантов. Например, подрались иностранцы, на следующий день - в самолёт и на родину. Но некоторые из них меняют при выезде буквы в имени и/или фамилии и возвращаются обратно. Сдача биометрии прекратит такую практику", – уверен Гусев. -0-

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

https://ria.ru/20240719/sk-1960666445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей миронов, госдума рф