https://ria.ru/20240815/mironov-1966407588.html
Миронов прокомментировал проект о сдаче биометрии иностранцами
Миронов прокомментировал проект о сдаче биометрии иностранцами - РИА Новости, 15.08.2024
Миронов прокомментировал проект о сдаче биометрии иностранцами
Принятие законопроекта, который обязывает иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ послужит усилению общественной и национальной безопасности, сообщил... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:20
2024-08-15T15:20
2024-08-15T15:20
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Принятие законопроекта, который обязывает иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ послужит усилению общественной и национальной безопасности, сообщил журналистам лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Депутаты Госдумы от фракции СРЗП во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, обязывающий иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ в целях, не связанных с работой, на срок более 90 дней. Законопроектом также предлагается обязать иностранцев сдавать биометрию для трудовой деятельности сразу при въезде в РФ, а не в миграционной службе. "При текущих подходах иностранцы зачастую "забывают" пройти обязательные процедуры. Нередко успевают безо всякой биометрии совершить правонарушения, принудительно выехать из страны и вернуться. Принятие нашего законопроекта послужит усилению общественной и национальной безопасности, профилактике преступности среди мигрантов", - заявил Миронов. Первый зампред фракции эсеров Дмитрий Гусев также отметил, что сдача биометрии поможет прекратить практику, при которой высланные на родину мигранты возвращаются в Россию, сменив вариант написания ФИО в паспортных данных. "Жесткий биометрический контроль на въезде в Россию поставит заслон для хитрых мигрантов. Например, подрались иностранцы, на следующий день - в самолёт и на родину. Но некоторые из них меняют при выезде буквы в имени и/или фамилии и возвращаются обратно. Сдача биометрии прекратит такую практику", – уверен Гусев. -0-
https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html
https://ria.ru/20240719/sk-1960666445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов прокомментировал проект о сдаче биометрии иностранцами
Миронов: сдача биометрии при въезде в Россию послужит усилению безопасности
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Принятие законопроекта, который обязывает иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ послужит усилению общественной и национальной безопасности, сообщил журналистам лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Депутаты Госдумы
от фракции СРЗП во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, обязывающий иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ в целях, не связанных с работой, на срок более 90 дней. Законопроектом также предлагается обязать иностранцев сдавать биометрию для трудовой деятельности сразу при въезде в РФ, а не в миграционной службе.
"При текущих подходах иностранцы зачастую "забывают" пройти обязательные процедуры. Нередко успевают безо всякой биометрии совершить правонарушения, принудительно выехать из страны и вернуться. Принятие нашего законопроекта послужит усилению общественной и национальной безопасности, профилактике преступности среди мигрантов", - заявил Миронов.
Первый зампред фракции эсеров Дмитрий Гусев также отметил, что сдача биометрии поможет прекратить практику, при которой высланные на родину мигранты возвращаются в Россию, сменив вариант написания ФИО в паспортных данных.
"Жесткий биометрический контроль на въезде в Россию поставит заслон для хитрых мигрантов. Например, подрались иностранцы, на следующий день - в самолёт и на родину. Но некоторые из них меняют при выезде буквы в имени и/или фамилии и возвращаются обратно. Сдача биометрии прекратит такую практику", – уверен Гусев. -0-