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Путин встретился с врио главы Тульской области
Путин встретился с врио главы Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024
Путин встретился с врио главы Тульской области
Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:41
2024-08-15T13:41
2024-08-15T13:46
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. Он возглавил регион в мае. Путин назначил его врио губернатора после того, как предыдущий руководитель области Алексей Дюмин стал помощником президента. Миляев будет участвовать в сентябрьских выборах губернатора Тульской области, его кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия". Всего на должность главы региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов. Помимо Миляева это Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России) и Алексей Лебедев (КПРФ). Досрочные выборы губернатора Тульской области пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240814/putin--1966153268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тульская область, россия, владимир путин, дмитрий миляев, алексей дюмин, единая россия, лдпр, кпрф
Политика, Тульская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Миляев, Алексей Дюмин, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Путин встретился с врио главы Тульской области
Путин встретился с врио главы Тульской области Миляевым