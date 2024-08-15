https://ria.ru/20240815/milyaev-1966384298.html

Путин встретился с врио главы Тульской области

Путин встретился с врио главы Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024

Путин встретился с врио главы Тульской области

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:41

2024-08-15T13:41

2024-08-15T13:46

политика

тульская область

россия

владимир путин

дмитрий миляев

алексей дюмин

единая россия

лдпр

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. Он возглавил регион в мае. Путин назначил его врио губернатора после того, как предыдущий руководитель области Алексей Дюмин стал помощником президента. Миляев будет участвовать в сентябрьских выборах губернатора Тульской области, его кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия". Всего на должность главы региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов. Помимо Миляева это Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России) и Алексей Лебедев (КПРФ). Досрочные выборы губернатора Тульской области пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240814/putin--1966153268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, тульская область, россия, владимир путин, дмитрий миляев, алексей дюмин, единая россия, лдпр, кпрф