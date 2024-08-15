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Путин встретился с врио главы Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024
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13:41 15.08.2024 (обновлено: 13:46 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/milyaev-1966384298.html
Путин встретился с врио главы Тульской области
Путин встретился с врио главы Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024
Путин встретился с врио главы Тульской области
Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:41
2024-08-15T13:46
политика
тульская область
россия
владимир путин
дмитрий миляев
алексей дюмин
единая россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. Он возглавил регион в мае. Путин назначил его врио губернатора после того, как предыдущий руководитель области Алексей Дюмин стал помощником президента. Миляев будет участвовать в сентябрьских выборах губернатора Тульской области, его кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия". Всего на должность главы региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов. Помимо Миляева это Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России) и Алексей Лебедев (КПРФ). Досрочные выборы губернатора Тульской области пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240814/putin--1966153268.html
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политика, тульская область, россия, владимир путин, дмитрий миляев, алексей дюмин, единая россия, лдпр, кпрф
Политика, Тульская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Миляев, Алексей Дюмин, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Путин встретился с врио главы Тульской области

Путин встретился с врио главы Тульской области Миляевым

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев
Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым.
Он возглавил регион в мае. Путин назначил его врио губернатора после того, как предыдущий руководитель области Алексей Дюмин стал помощником президента.
Миляев будет участвовать в сентябрьских выборах губернатора Тульской области, его кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия". Всего на должность главы региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов. Помимо Миляева это Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России) и Алексей Лебедев (КПРФ).
Досрочные выборы губернатора Тульской области пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах
14 августа, 14:09
 
ПолитикаТульская областьРоссияВладимир ПутинДмитрий МиляевАлексей ДюминЕдиная РоссияЛДПРКПРФ
 
 
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