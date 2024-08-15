https://ria.ru/20240815/migranty-1966483435.html

"Справедливая Россия" готовит проект о квотах на детей мигрантов в школах

"Справедливая Россия" готовит проект о квотах на детей мигрантов в школах - РИА Новости, 15.08.2024

"Справедливая Россия" готовит проект о квотах на детей мигрантов в школах

"Справедливая Россия - За правду" подготовит законопроект о квотах на детей мигрантов в школах, сообщил журналистам первый зампред комитета Госдумы по контролю... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:57

2024-08-15T20:57

2024-08-15T20:57

общество

москва

госдума рф

справедливая россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" подготовит законопроект о квотах на детей мигрантов в школах, сообщил журналистам первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. "Важная инициатива состоит в квотировании детей в школах, об этом говорят в основном те, кто из Москвы, потому что в Москве это важная история. И правильная история, что не больше трех детей мигрантов должно находиться в одном классе. Это очень серьезная задача для московского правительства. Осенняя сессия начнется, и мы эту инициативу подготовим и будем ее продвигать", - сообщил Гусев по итогам круглого стола на тему "Миграционная политика Москвы: во благо или нет". Он также отметил, что путь в направлении анклавов и "кучкования" мигрантов не способствует интеграции иностранцев. "Второе - это максимальная ассимиляция. Для этого нам нужно открыть законным мигрантам возможность жить рядом, вместе с нами при том, что они знают русский язык и признают нашу историю, нашу культуру. Знают и любят ее. То есть, когда каждый мигрант при том, что он остается узбеком, таджиком, киргизом, может с гордостью сказать, что он русский. Вот что такое настоящая ассимиляция", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240814/rossiya-1966098294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, госдума рф, справедливая россия