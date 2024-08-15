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"Справедливая Россия" готовит проект о квотах на детей мигрантов в школах - РИА Новости, 15.08.2024
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20:57 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/migranty-1966483435.html
"Справедливая Россия" готовит проект о квотах на детей мигрантов в школах
"Справедливая Россия" готовит проект о квотах на детей мигрантов в школах - РИА Новости, 15.08.2024
"Справедливая Россия" готовит проект о квотах на детей мигрантов в школах
"Справедливая Россия - За правду" подготовит законопроект о квотах на детей мигрантов в школах, сообщил журналистам первый зампред комитета Госдумы по контролю... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:57
2024-08-15T20:57
общество
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госдума рф
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" подготовит законопроект о квотах на детей мигрантов в школах, сообщил журналистам первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. "Важная инициатива состоит в квотировании детей в школах, об этом говорят в основном те, кто из Москвы, потому что в Москве это важная история. И правильная история, что не больше трех детей мигрантов должно находиться в одном классе. Это очень серьезная задача для московского правительства. Осенняя сессия начнется, и мы эту инициативу подготовим и будем ее продвигать", - сообщил Гусев по итогам круглого стола на тему "Миграционная политика Москвы: во благо или нет". Он также отметил, что путь в направлении анклавов и "кучкования" мигрантов не способствует интеграции иностранцев. "Второе - это максимальная ассимиляция. Для этого нам нужно открыть законным мигрантам возможность жить рядом, вместе с нами при том, что они знают русский язык и признают нашу историю, нашу культуру. Знают и любят ее. То есть, когда каждый мигрант при том, что он остается узбеком, таджиком, киргизом, может с гордостью сказать, что он русский. Вот что такое настоящая ассимиляция", - заключил парламентарий.
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общество, москва, госдума рф, справедливая россия
Общество, Москва, Госдума РФ, Справедливая Россия
"Справедливая Россия" готовит проект о квотах на детей мигрантов в школах

Гусев: СР готовит к осенней сессии проект о квотах на детей мигрантов в школах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики поднимаются в класс в школе в Новосибирске
Ученики поднимаются в класс в школе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики поднимаются в класс в школе в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" подготовит законопроект о квотах на детей мигрантов в школах, сообщил журналистам первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«
"Важная инициатива состоит в квотировании детей в школах, об этом говорят в основном те, кто из Москвы, потому что в Москве это важная история. И правильная история, что не больше трех детей мигрантов должно находиться в одном классе. Это очень серьезная задача для московского правительства. Осенняя сессия начнется, и мы эту инициативу подготовим и будем ее продвигать", - сообщил Гусев по итогам круглого стола на тему "Миграционная политика Москвы: во благо или нет".
Он также отметил, что путь в направлении анклавов и "кучкования" мигрантов не способствует интеграции иностранцев.
"Второе - это максимальная ассимиляция. Для этого нам нужно открыть законным мигрантам возможность жить рядом, вместе с нами при том, что они знают русский язык и признают нашу историю, нашу культуру. Знают и любят ее. То есть, когда каждый мигрант при том, что он остается узбеком, таджиком, киргизом, может с гордостью сказать, что он русский. Вот что такое настоящая ассимиляция", - заключил парламентарий.
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ОбществоМоскваГосдума РФСправедливая Россия
 
 
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